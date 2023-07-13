Блогерша решила доехать до аэропорта на полицейском авто "с мигалками". МВД организовало проверку

МВД организовало проверку по факту передвижения гражданских на автомобиле ГИБДД, сообщает Mash.

Блогерша и певица Анет Сай выложила видео, как она и ее молодой человек опаздывают на самолет. Именно поэтому с концерта она уехала на полицейском автомобиле.

На кадрах видно, как артисты едут на машине "с мигалками", игнорируя все правила дорожного движения. Видеозапись получила широкий резонанс.

В результате в Волгоградской области правоохранители организовали проверку. Они установят виновных и выяснят, продают ли эту услугу за деньги.

Ранее рубцовчанин купил поддельные права, заметил ошибку и отнес в ГИБДД. Правоохранители изъяли права и провели экспертизу.