Барнаульский рэпер WhiteGallows спел с Бастой и рассказал altapress.ru о звездном проекте

«Моя Вселенная» — трек, выпущенный Бастой совместно с барнаульским исполнителем WhiteGallows 8 марта 2024 года. Одноименную песню Баста написал еще в феврале 2014 года. Спустя 10 лет лиричная история любви получила новое осмысление и новый голос.
— Как ты пришел к совместному треку с Бастой?
— В медийном пространстве все достаточно просто. Все исполнители, которые так или иначе находятся на слуху, следят за индустрией и знают друг друга. Если не лично, то, как минимум, слышали треки друг друга.
— От кого поступило предложение?
— Предложение о фите поступило от Васи Вакуленко (настоящее имя Басты — Прим. ред). Вернее, сначала со мной связался представитель из его команды, сказав, что для одного проекта нужен трек, и Баста хочет слышать меня в совместной песне. Я долго не думал, сразу начал накидывать идеи, что интересное можно было бы сделать вместе.
— Легко ли строилась работа?
— В работе над песней возникали некоторые сложности, но это нормально. У каждого есть свой взгляд насчет того или иного момента в треке. В любом случае, обмен мнениями старшего и молодого поколения идут только на благо песне.
— Где вы записывали трек?
— Мой куплет я записывал на своей студии, Баста с командой — на студии лейбла Gazgolder.
— Как состоялась премьера?
— Этот трек изначально планировался для новогоднего проекта VK Music. И, как оказалось, там была достаточно строгая цензура, поэтому мой куплет не подошел для формата. VK отказались его включать в проект. Есть у меня там одно нелестное словечко в тексте. Но нам очень понравился трек, так что решили его выпустить просто синглом, вне каких-либо проектов.
— Что насчет совместных выступлений?
Вместе выступить пока что нигде не удалось. Вася сейчас находится в Дубае и активно снимает новый сезон своего шоу «Вопрос Ребром». Поэтому пока что ни разу эту песню мы нигде не исполняли.
— Как вы согласовывали текст своих партий?
— Как такового обсуждения текста куплетов у нас не было. Вася сразу одобрил мой куплет, мне сразу понравился его.
— Какой смысл вы хотели вложить в эту песню?
— Мы просто хотели дать вторую жизнь красивой старой песне, услышали ее немного по-новому.
— Какое этот трек имеет значение лично для тебя — как для творца и как для профессионала?
— Конечно, для меня, как и для любого музыканта из нашей страны, это большая честь. Мы росли на песнях Басты, он очень многое сделал для русского рэпа и музыки в целом.
— Как вы выбирали тему композиции? Есть ли особая причина выбора именно любовной тематики?
— Особой причины нет. Просто я люблю и умею писать про любовь, Вася тоже делает это по-особенному красиво. На этом и сошлись.
— Что можешь сказать о своем опыте общения и работы с таким популярным исполнителем, как Баста?
— Баста — очень простой человек, уверенный в себе и своих силах. Нет никакой надменности в общении. Василий не играет, он в жизни такой же, как на экранах и на сцене.
— С какими исполнителями еще планируешь сотрудничество? Будете ли еще записывать вместе с Бастой?
— Пока не хочу раскрывать имен, потому что не люблю говорить заранее о том, что еще не случилось. Скажу только, что на данный момент готовится еще несколько громких совместных треков.
— Твои достижения — это настоящая история успеха. Что из этого ты планировал?
— В музыке вообще сложно что-либо планировать, потому что это, в первую очередь, творчество. Сложно сказать о том, что будет завтра, не говоря уже о далеком будущем. Может быть, завтра я напишу еще один хит, а может, у меня совсем не будет вдохновения и я вообще не захочу даже пытаться начинать что-то писать.
— Какую роль сыграл вопрос везения?
— Очень интересный вопрос. У меня у самого противоречивый взгляд на это. С одной стороны, тем исполнителям, кому удалось быть услышанным, однозначно повезло. А с другой стороны — везет тому, кто везет.
— Что ты посоветуешь начинающим исполнителям, желающим стать известными?
— Посоветую не бояться неудач, хейта и неоправданных ожиданий, потому что все это обязательно будет встречаться на творческом пути.
А еще очень важно ничего не ждать. Не стремиться набирать много лайков или попадать в чарт. Всему свое время. Ищите себя и свою индивидуальность, это и есть секрет успеха.
Справка
Владислав Звягинцев, известный под псевдонимом WhiteGallows, — восходящая звезда мира музыки, студент АлтГУ и российский рэп-исполнитель. Ему 22 года.
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