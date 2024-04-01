Барнаульский рэпер WhiteGallows спел с Бастой и рассказал altapress.ru о звездном проекте

Рэпер из Барнаула WhiteGallows совместно с Бастой выпустили песню в марте 2024 года. Каково это — работать с известным на всю страну исполнителем, и как современному музыканту быть услышанным, WhiteGallows рассказал altapress.ru.

«Моя Вселенная» — трек, выпущенный Бастой совместно с барнаульским исполнителем WhiteGallows 8 марта 2024 года. Одноименную песню Баста написал еще в феврале 2014 года. Спустя 10 лет лиричная история любви получила новое осмысление и новый голос.

— Как ты пришел к совместному треку с Бастой?

— В медийном пространстве все достаточно просто. Все исполнители, которые так или иначе находятся на слуху, следят за индустрией и знают друг друга. Если не лично, то, как минимум, слышали треки друг друга.

— От кого поступило предложение?

— Предложение о фите поступило от Васи Вакуленко (настоящее имя Басты — Прим. ред). Вернее, сначала со мной связался представитель из его команды, сказав, что для одного проекта нужен трек, и Баста хочет слышать меня в совместной песне. Я долго не думал, сразу начал накидывать идеи, что интересное можно было бы сделать вместе.

White Gallows. Фото предоставлено White Gallows. White Gallows. Фото предоставлено White Gallows. White Gallows. Фото предоставлено White Gallows.

— Легко ли строилась работа?

— В работе над песней возникали некоторые сложности, но это нормально. У каждого есть свой взгляд насчет того или иного момента в треке. В любом случае, обмен мнениями старшего и молодого поколения идут только на благо песне.

— Где вы записывали трек?

— Мой куплет я записывал на своей студии, Баста с командой — на студии лейбла Gazgolder.

— Как состоялась премьера?

— Этот трек изначально планировался для новогоднего проекта VK Music. И, как оказалось, там была достаточно строгая цензура, поэтому мой куплет не подошел для формата. VK отказались его включать в проект. Есть у меня там одно нелестное словечко в тексте. Но нам очень понравился трек, так что решили его выпустить просто синглом, вне каких-либо проектов.

— Что насчет совместных выступлений?

Вместе выступить пока что нигде не удалось. Вася сейчас находится в Дубае и активно снимает новый сезон своего шоу «Вопрос Ребром». Поэтому пока что ни разу эту песню мы нигде не исполняли.

На концерте White Gallows. Фото предоставлено White Gallows.

— Как вы согласовывали текст своих партий?

— Как такового обсуждения текста куплетов у нас не было. Вася сразу одобрил мой куплет, мне сразу понравился его.

— Какой смысл вы хотели вложить в эту песню?

— Мы просто хотели дать вторую жизнь красивой старой песне, услышали ее немного по-новому.

— Какое этот трек имеет значение лично для тебя — как для творца и как для профессионала?

— Конечно, для меня, как и для любого музыканта из нашей страны, это большая честь. Мы росли на песнях Басты, он очень многое сделал для русского рэпа и музыки в целом.

— Как вы выбирали тему композиции? Есть ли особая причина выбора именно любовной тематики?

— Особой причины нет. Просто я люблю и умею писать про любовь, Вася тоже делает это по-особенному красиво. На этом и сошлись.

— Что можешь сказать о своем опыте общения и работы с таким популярным исполнителем, как Баста?

— Баста — очень простой человек, уверенный в себе и своих силах. Нет никакой надменности в общении. Василий не играет, он в жизни такой же, как на экранах и на сцене.

— С какими исполнителями еще планируешь сотрудничество? Будете ли еще записывать вместе с Бастой?

— Пока не хочу раскрывать имен, потому что не люблю говорить заранее о том, что еще не случилось. Скажу только, что на данный момент готовится еще несколько громких совместных треков.

White Gallows. Фото предоставлено White Gallows. White Gallows. Фото предоставлено White Gallows.

— Твои достижения — это настоящая история успеха. Что из этого ты планировал?

— В музыке вообще сложно что-либо планировать, потому что это, в первую очередь, творчество. Сложно сказать о том, что будет завтра, не говоря уже о далеком будущем. Может быть, завтра я напишу еще один хит, а может, у меня совсем не будет вдохновения и я вообще не захочу даже пытаться начинать что-то писать.

— Какую роль сыграл вопрос везения?

— Очень интересный вопрос. У меня у самого противоречивый взгляд на это. С одной стороны, тем исполнителям, кому удалось быть услышанным, однозначно повезло. А с другой стороны — везет тому, кто везет.

— Что ты посоветуешь начинающим исполнителям, желающим стать известными?

— Посоветую не бояться неудач, хейта и неоправданных ожиданий, потому что все это обязательно будет встречаться на творческом пути.

А еще очень важно ничего не ждать. Не стремиться набирать много лайков или попадать в чарт. Всему свое время. Ищите себя и свою индивидуальность, это и есть секрет успеха.

Справка

Владислав Звягинцев, известный под псевдонимом WhiteGallows, — восходящая звезда мира музыки, студент АлтГУ и российский рэп-исполнитель. Ему 22 года.

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