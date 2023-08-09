Алебастровые дельфины и пропавшие дети. Какие фонтаны были в Барнауле раньше и какие из них сохранились

Факты
- В мае 1978 года на пл. Советов открыли самый большой в Барнауле фонтан «Космос» со светомузыкой. Сейчас музыки там нет, но вечерами по праздникам фонтан подсвечивается.
- Фонтан "Лилия" получил свое красивое название из-за старого дизайна. Раньше вода била из "лилий", но сейчас струи и вовсе редко увидишь.
- В 1936 году скульптор Полетаев, приглашенный из Новосибирска, закончил лепку статуи физкультурницы для фонтана в будущем сквере на пл. Свободы. В 1935 году на этом месте снесли Петропавловский собор. В дальнейшем статую постигла та же участь.
- Фонтан "Лягушка" находится у Малаховского кольца. Раньше на конструкции была фигурка лягушки, но сейчас ее и след простыл.
"Цветок"
Юлия Суханова
Фонтан в парке «Арлекино» .
Юлия Суханова
Фонтан в Центральном парке.
Юлия Суханова
«Цветок».
Юлия Суханова
Фонтан на ул. Панфиловцев доработают.
barnaul.org
Фонтан на Панфиловцев.
Юлия Суханова
Фонтан на поселке Южном.
Юлия Суханова
Фонтан на Попова.
Юлия Суханова
«Афродита».
Юлия Суханова
Фонтан на площади Мира.
Юлия Суханова
"Лягушка».
Юлия Суханова