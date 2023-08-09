10 августа
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День в истории

Алебастровые дельфины и пропавшие дети. Какие фонтаны были в Барнауле раньше и какие из них сохранились

В День фонтанов altapress.ru показывает, какие фонтаны были в Барнауле в советское время и какие из них работают сегодня.

Барнаульский шинный завод (пр.Космонавтов, 12). Фото 1980-х годов.
Барнаульский шинный завод (пр.Космонавтов, 12). Фото 1980-х годов.
altapress.ru

Факты

  • В мае 1978 года на пл. Советов открыли самый большой в Барнауле фонтан «Космос» со светомузыкой. Сейчас музыки там нет, но вечерами по праздникам фонтан подсвечивается.
  • Фонтан "Лилия" получил свое красивое название из-за старого дизайна. Раньше вода била из "лилий", но сейчас струи и вовсе редко увидишь.
  • В 1936 году скульптор Полетаев, приглашенный из Новосибирска, закончил лепку статуи физкультурницы для фонтана в будущем сквере на пл. Свободы. В 1935 году на этом месте снесли Петропавловский собор. В дальнейшем статую постигла та же участь.
  • Фонтан "Лягушка" находится у Малаховского кольца. Раньше на конструкции была фигурка лягушки, но сейчас ее и след простыл.
&quot;Цветок&quot;
"Цветок"
Юлия Суханова
Фонтан в парке «Арлекино» .
Фонтан в парке «Арлекино» .
Юлия Суханова
Фонтан в Центральном парке.
Фонтан в Центральном парке.
Юлия Суханова
«Цветок».
«Цветок».
Юлия Суханова
Фонтан на ул. Панфиловцев доработают.
Фонтан на ул. Панфиловцев доработают.
barnaul.org
Фонтан на Панфиловцев.
Фонтан на Панфиловцев.
Юлия Суханова
Фонтан на поселке Южном.
Фонтан на поселке Южном.
Юлия Суханова
Фонтан на Попова.
Фонтан на Попова.
Юлия Суханова
«Афродита».
«Афродита».
Юлия Суханова
Фонтан на площади Мира.
Фонтан на площади Мира.
Юлия Суханова
&quot;Лягушка».
"Лягушка».
Юлия Суханова
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