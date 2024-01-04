А потом ушли "в культуру". Как в Барнауле в доме купца Шадрина поселился "музыкальный" детдом

- В 1928 году в Барнауле открылся детский дом №8, одно из старейших дошкольных образовательных учреждений города. Сначала он располагался в доме купца Шадрина (сейчас там находится ресторан «Русский чай»), но спустя два года переехал в здание на Красноармейском проспекте, 10 (оно не сохранилось).
- Детский дом №8 открыли для сирот, которые потеряли родителей в революции и Гражданской войне.
Музыкальный детский дом №8.
Барнаул. Юбилейные даты.
- В 1949 году детдом по указу Сталина преобразовали в «Детский дом музыкального и художественно-эстетического воспитания». Это был единственный в Сибири музыкальный детский дом, на основе которого создали музыкальную школу.
- В детском доме №8 действительно много внимания уделяли музыке — и многие его воспитанники после ушли «в культуру». Так, Иван Щербаков стал профессором, заслуженным деятелем искусств Кабардино-Балкарии, Гарик Тарасов — композитором, Леонид Трухин — главным режиссером Театра драмы.
- С 1954 года детский дом №8 располагается в центре города в здании на Интернациональной, 26. В 1984 году статус «музыкального» с него сняли, хотя позже, в 2000-х, сотрудники детдома пытались его восстановить
Музыкальный детский дом №8. (На Пролетарской,26).
Барнаул. Юбилейные даты.
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