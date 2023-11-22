Юрий Шамков в видеоинтервью рассказал, как Барнаул «огребся славой» в водных видах спорта

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"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края.
Председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков дал интервью проекту "Образ будущего". Он рассказал, как Барнаул "окреп" благодаря проведению международных соревнований. И заявил, что в августе 2024 года могут пройти всероссийские.
"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края.
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