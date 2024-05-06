Юные алтайские ВОИтели сразились на всероссийском турнире по адаптивному хоккею

ВОИтели поблагодарили всех, кто помог им попасть на такое грандиозное спортивное мероприятие. В их числе — руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Александр Терентьев.
Юные хоккеисты посетили мастер-класс известного российского фигуриста Алексея Ягудина, познакомились с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым — примером колоссального мужества, который вышел на лед на коньках. Они поболели за своих земляков из «Динамо-Алтай», сражавшихся в эти дни в финале турнира «Стальная Воля».
Оценивая игру своих подопечных, руководитель команды «ВОИтели-Алтай» Сергей Коркишко, говорит, что остался доволен игрой. Несмотря на то, что у ребят пока недостаточно опыта, они, с его слов, достойно держались на льду. Участие в фестивале дало заряд на будущие победы.
Горжусь, что на алтайской земле растут сильные духом дети. Хоккей, тем более адаптивный — непростой вид спорта. Ребята — большие молодцы, что преодолевают сложности на пути к своей мечте, — цитирует пресс-служба социалистов Александра Терентьева.
Самое важное - в нашем Telegram-канале