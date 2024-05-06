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Спорт

Юные алтайские ВОИтели сразились на всероссийском турнире по адаптивному хоккею

С 25 по 30 апреля на федеральной площадке «Сириус» в Сочи прошел VI Фестиваль адаптивного хоккея. В нем приняли участие юные алтайские спортсмены команды «ВОИтели-Алтай». Ребята встретились на льду с командами из Москвы, Казани и Екатеринбурга. В свободное от игр время побывали на море, в парке аттракционов, на Красной Поляне, увидели покрытый снегом Северо-Кавказский хребет.

Юные алтайские спортсмены команды «ВОИтели-Алтай» на VI Фестивале адаптивного хоккея в Сочи.
Юные алтайские спортсмены команды «ВОИтели-Алтай» на VI Фестивале адаптивного хоккея в Сочи.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия — За правду».

ВОИтели поблагодарили всех, кто помог им попасть на такое грандиозное спортивное мероприятие. В их числе — руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Александр Терентьев.

Юные хоккеисты посетили мастер-класс известного российского фигуриста Алексея Ягудина, познакомились с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым — примером колоссального мужества, который вышел на лед на коньках. Они поболели за своих земляков из «Динамо-Алтай», сражавшихся в эти дни в финале турнира «Стальная Воля».

Юные алтайские спортсмены команды «ВОИтели-Алтай» на VI Фестивале адаптивного хоккея в Сочи.
Юные алтайские спортсмены команды «ВОИтели-Алтай» на VI Фестивале адаптивного хоккея в Сочи.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия — За правду».

Оценивая игру своих подопечных, руководитель команды «ВОИтели-Алтай» Сергей Коркишко, говорит, что остался доволен игрой. Несмотря на то, что у ребят пока недостаточно опыта, они, с его слов, достойно держались на льду. Участие в фестивале дало заряд на будущие победы.

Горжусь, что на алтайской земле растут сильные духом дети. Хоккей, тем более адаптивный — непростой вид спорта. Ребята — большие молодцы, что преодолевают сложности на пути к своей мечте, — цитирует пресс-служба социалистов Александра Терентьева.

Юные алтайские спортсмены команды «ВОИтели-Алтай» на VI Фестивале адаптивного хоккея в Сочи.
Юные алтайские спортсмены команды «ВОИтели-Алтай» на VI Фестивале адаптивного хоккея в Сочи.
Фото предоставлено пресс-службой партии «Справедливая Россия — За правду».

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