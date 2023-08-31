Юная фигуристка Горбачева опровергла догадки СМИ о своем побеге

Алина Горбачева опубликовала в социальных сетях пост и выложила видео, в котором заявила, что, вопреки мнению СМИ, ее побег никак не связан со спортом:
"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной, я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам".
При этом ранее мама и бабушка спортсменки рассказывали "Комсомольской правде", что накануне побега девушка сильно поссорилась с тренером.
Позже в издание обратился человек и заявил, что знает точную причину конфликта. По его словам, у Горбачевой была травма ноги, из-за которой у нее не получались прыжки. Несмотря на это тренер ее нагружала и кричала на фигуристку. Из-за этого они и поссорились.
Однако сама тренер отказалась комментировать ситуацию, а Горбачева не рассказала о причинах побега ни полиции, ни психологу, ни родителям. Только бабушка подтвердила, что у спортсменки действительно была травма ноги, но внучка уже полностью восстановилась и может выступать.