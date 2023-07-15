17 июля
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Спорт

Виктор Томенко открыл 43-ю олимпиаду сельских спортсменов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко открыл 43-ю олимпиаду сельских спортсменов Алтайского края в Родинском районе, сообщает пресс-служба правительства края.

Томенко открыл 43-ю олимпиаду сельских спортсменов.
Томенко открыл 43-ю олимпиаду сельских спортсменов.
Алексей Спесивцев

Томенко объявил олимпиаду открытой и пожелал участникам успеха. После глава региона пообщался со спортсменами и гостями, которые приехали в Родинский район со всего края.

Губернатор заявил, что правительство и дальше будет работать, чтобы в сельских территориях края жизнь становилась комфортнее и лучше для людей и приближалась к Алтайскому сельскому стандарту.

"Сегодня в 43-й раз стартует Летняя олимпиада сельских спортсменов Алтайского края. Традиции, которые живут десятилетиями, продолжаются сегодня на Родинской земле. За счет того, что мы видим здесь представителей практически всех наших районов, муниципальных округов, мы можем представить, какой разнообразный, большой, но единый и сплоченный наш Алтайский край. Здесь мы сохраняем традиции и еще раз прививаем новым поколениям, нашей молодежи, любовь к краю, понимание, какой он большой, разнообразный, самобытный, и в то же время, как мы здесь живем единой, дружной семьей", – сказал глава региона.

На XLIII сельской олимпиаде разыграют награды в 14 видах соревнований – в мужском и женском баскетболе, мужском и женском волейболе – классическом и пляжном, гиревом спорте, городошном, легкой атлетике, настольном теннисе, полиатлоне, самбо, соревнованиях спортивных семей, футболе.

На проведение соревнований выделено чуть больше 3 млн рублей, в том числе на покупку инвентаря. Также на строительство сооружений на стадионе "Урожай" выделено свыше 48 млн рублей. Большая часть работ сделана, остальная будет завершена до конца года.

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