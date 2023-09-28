28 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

В Новоалтайске хотят снести хоккейную коробку, местные создали петицию

В Новоалтайске решили снести хоккейную коробку "СТАРТ", а вместо нее построить дом, сообщили подписчики "Инцидент Барнаул".

Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Ирина Пергаева

Женщина рассказала, что в администрацию Новоалтайска жители обращались не раз. В итоге к ним не прислушались - хоккейную коробку снесут. А вместе с этим, беспокоятся горожане, на корню уничтожат хоккей.

Хоккейной команде "Старт" будет негде тренироваться, не то что играть. Хотя именно болельщики в свое время отремонтировали коробку.

"На домашних играх всегда много болельщиков команды. Команды играют на высшем уровне любительского спорта и занимают призовые места, а также игроки команды "Старт" участвуют в Ночной хоккейной лиге, организованной В.В. Путиным, защищают честь города Новоалтайска на многих олимпиадах. Но, видимо, спорт нашей администрации в городе не нужен! Мы требуем оставить хоккейную коробку на прежнем месте и не лишать людей хоккея!", - написала женщина.

Против сноса создали петицию.

Ранее стало известно, что бывший голкипер хоккейного клуба "Алтай" погиб в зоне СВО.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость