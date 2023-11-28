В Барнауле впервые прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике.

Отмечается, что участниками были дети двух возрастных групп — 10-12 и 13-15 лет.
В соревнованиях приняли участие 230 спортсменов из девяти регионов страны. К сибирякам присоединились Курганская область и Хакасия.
Алтайский край представляли 24 спортсмена из Барнаула и Бийска. Они взяли серебряные и бронзовые медали.
Следующий турнир на призы Шуваева состоится в Барнауле уже в мае и займет четыре дня.
Ранее сообщалось, что алтайские спортсмены завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях по кекусинкай.