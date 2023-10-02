В Барнауле состоялся турнир по художественной гимнастике

28 и 29 сентября турнир по художественной гимнастике состоялся на базе Алтайского училища олимпийского резерва, об этом сообщил "Алтайский спорт".

Турнир под названием "Путь к триумфу" включал в себя юных гимнасток из Барнаула, Новосибирска, Белокурихи и Бийска.

Больше всего наград забрали спортсменки столицы Алтайского края, но их представительство было самым большим.

Организатором данного мероприятия выступил спортивный клуб "Триумф".

Также по словам "Алтайского спорта", многие из гимнасток выполнили нормативы на спортивные звания и разряды.

Это Екатерина Шаповалова (программа мастера спорта), Анна Анисимова (программа кандидатов в мастера спорта, 2010 год рождения), Валерия Керносенко (программа кандидатов в мастера спорта, 2011 год рождения) и Дарья Якушева (первый спортивный разряд).

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