7 сентября
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Спорт

В Барнауле пройдет самый массовый веломарафон в Сибири. Как можно поучаствовать?

В конце сентября в краевой столице состоится традиционный веломарафон Pulse, который ежегодно собирает сотни участников. В этом году в Барнаул точно приедут любители велогонок из Новосибирска и Томска, Красноярска и Кемерово. Всех ждет отличная трасса, праздничная атмосфера и много других сюрпризов. Как принять участие и чего ждать на финише — в разборе altapress.ru.

Веломарафон "Пульс" в Барнауле.
Веломарафон "Пульс" в Барнауле.
предоставлено организаторами
1 Когда и где пройдет марафон?

Веломарафон Pulse запланирован в Барнауле на 23 сентября. Выдача номеров начнется в 10:30 и продлится час. В полдень будет дан старт.

Местом проведения марафона станет барнаульский сосновый бор — здесь не только красиво, но и безопасно. Место встречи - шоссе Ленточный Бор, рядом с заправкой «Роснефть».

2 А трасса сложная?

Круг веломарафона Pulse имеет протяженность 14 км. Трасса не сложная и по силам каждому любителю. В соответствие с вашими спортивными навыками можно преодолеть от одного до четырех кругов.

Веломарафон &quot;Пульс&quot; в Барнауле.
Веломарафон "Пульс" в Барнауле.
предоставлено организаторами
3 Как принять участие?

Для этого необходимо пройти регистрацию. Она организована в 23 категориях в зависимости от степени подготовки и возраста участников, поэтому можно легко выбрать дистанцию по силам.

В 2022 году организаторам удалось собрать более 300 участников из разных регионов Сибири.

4 Детям можно?

Для детей также будет организован отдельный заезд на специально выделенном круге. Дети в возрасте 7−9 лет проедут один километр, дети 10−11 лет — два.

Веломарафон &quot;Пульс&quot; в Барнауле.
Веломарафон "Пульс" в Барнауле.
предоставлено организаторами
5 Что ждет на финише?

Каждого финишер получит памятную медаль. У веломарафона Pulse медали каждый год уникальные.

А еще на финише будет много вкусной еды, конкурсы, лотерея и приятная атмосфера спортивного праздника. Это точно стоит увидеть своими глазами.

6 Чем еще примечателен старт?

В этом году веломарафон Pulse имеет официальный статус соревнований. Это значит, что по его результатам можно будет получить спортивные разряды по всем существующим правилам.

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