4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Спорт

В Алтайском крае пройдут соревнования по горнолыжному спорту

6 – 7 февраля в Белокурихе пройдут Профессиональные соревнования по горнолыжному спорту Серия PRO в дисциплине слалом и открытие Кубка России по горнолыжному спорту.

Профессиональные соревнования по горнолыжному спорту.
Профессиональные соревнования по горнолыжному спорту.
Предоставлено altapress.ru

Организаторы соревнований:

  • Российская федерация горнолыжного спорта;
  • Национальная горнолыжная лига;
  • Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Алтайского края.

6 февраля с 10:00 на склонах ГЛК «Благодать» пройдут Профессиональные соревнования по горнолыжному спорту Серия PRO в дисциплине слалом среди мужчин и женщин. Награждения пройдет 6 февраля в 18:00.

7 февраля года лучшие спортсмены из 19 регионов России страны станут участниками гонки в рамках Кубка России по горнолыжному спорту, заезды состоятся на склонах ГЛК «Благодать».

При этом все жители Алтайского края могут стать зрителями Церемонии открытия Кубка России по горнолыжному спорту. Она состоится 6 февраля в Белокурихе на территории ГЛК «Благодать» по адресу ул. Славского, 77.

Сбор гостей начнется в 17:30, а начало торжественной программы в 18:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что опытные барнаульские инструкторы проводят бесплатные занятия по зимним видам спорта.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость