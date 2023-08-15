Умер от опухоли мозга молодой и талантливый форвард российского хоккейного клуба

Ему был 21 год. Он боролся с болезнью полтора года.

С того момента, как он узнал о страшном заболевании, парень отказывался говорить негативно. И решил наслаждаться каждым днем, встречая его с таким же позитивным настроем, который он демонстрировал на протяжении своей хоккейной карьеры.

Амиров проходил лечение в Германии, а хоккейный мир всячески выражал ему поддержку как по эту, так и по ту сторону океана, пишет Газета.Ru.

Он считался одним из самых талантливых хоккеистов своего возраста не только в России, но и в мире. Хоккеист провел в КХЛ 70 встреч в регулярных чемпионатах и еще девять в плей-офф, отметившись 18 (10+8) очками.

Его выбрали на драфте-2020 в НХЛ в первом раунде под общим 15-м номером «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее после долгой болезни умер алтайский хоккеист Сергей Жуков.

В феврале 2017 года хоккеисту диагностировали онкозаболевание на четвертой стадии. Тогда вместо тренировок он боролся за свою жизнь.

Сергей Жуков прошел курс лечения, все надеялись, что он смог победить тяжелую болезнь. Спустя 4,5 года произошел рецидив.

За несколько месяцев спортсмен прошел шесть курсов химиотерапии, однако болезнь оказалась сильнее.

Хоккеем в команде "Алтай 2001" Сергей занимался с шести лет.