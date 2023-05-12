Центр смешанных единоборств «Top Team Siberia» провел в Барнауле семейные эстафеты.

На майских выходных в Центре смешанных единоборств «Top Team Siberia»* прошли семейные эстафеты, в которых могли принять участие все, кто занимается в центре — дети, их мамы, папы, бабушки, дедушки. Желающих оказалось немало — некоторые из участников эстафеты целенаправленно готовились к предстоящему мероприятию, другие же пришли просто за компанию, чтобы поддержать своих близких и зарядиться хорошим настроением.

Семейная эстафета стала уникальной для Барнаула, ведь организаторы постарались учесть разный возраст участников и физическую подготовку. Самой маленькой спортсменке было всего 2 годика! При этом она соревновалась наравне со всеми… правда, сидя на руках у папы!

За соблюдением всех правил следило компетентное жюри, в состав которого вошли тренеры спортивного центра. По итогу соревнований никто не покинул зал в плохом настроении, ведь один из олимпийских принципов гласит: «Самое важное в Олимпийских играх — не победа, а участие, также как в жизни самое главное — не триумф, а борьба». Кстати, за участие все гости получили грамоты и призы от партнёра соревнований — Барнаульского пивоваренного завода.

Прекрасное мероприятие, очень нужное, очень полезное, очень эмоциональное. Дети в восторге, папы с мамами тоже! Большое спасибо клубу, что они сделали это. Дорогого стоит! — поделился участник Андрей, отец одного из детей, которые посещают спортцентр.

По словам организаторов, такие семейные эстафеты будут проводиться и в будущем. В первом забеге пригласили семьи, которые сами занимаются в центре, но в вполне вероятно, что в перспективе «Top Team Siberia» откроет свои двери и для более масштабных эстафет.

На тренировках же по смешанным единоборствам можно заметить и совсем маленьких девочек. Как рассказал Александр Локтев, занимаются они с удовольствием.

Девочки тренируются наравне с мальчиками. Они сами не захотели, чтобы их выделяли в отдельную группу, и зачастую на соревнованиях показывают настоящий мужской характер. Кстати, в вольной борьбе есть и женская борьба. Поэтому мы приглашаем на тренировки всех желающих, набор ведем от 4-х лет и до бесконечности, — отмечает Александр.

Справка: Самый крупный в Сибири центр смешанных единоборств «Top Team Siberia» открылся в Барнауле чуть более месяца назад. Его общая площадь составляет 1250 квадратных метров, из них 750 — главный спортивный зал, где одновременно могут заниматься около 100 человек.

«Top Team Siberia» был построен на условиях государственно-частного партнерства. Общая стоимость объекта составила порядка 100 млн рублей. Доля государственного участия — около 65%. Для федерации спортшкол центр предоставляет бесплатные часы для занятий дзюдо.

В центре развиваются три основных направления: смешанные единоборства (ММА), вольная борьба и кроссфит.

По словам руководителя, Александра Локтева, вполне вероятно, что в центре появится и бразильское джиу-джитсу. А пока что в клубе сделан упор на вольную борьбу.

Хочу искренне поблагодарить мэра города и правительство Алтайского края. Мы совместными усилиями построили первую непростую спортивную концессию в городе, и это очень ценный опыт, который можно и дальше транслировать в части строительства других спортивных объектов, — выразил благодарность Александр Локтев.

* «Top Team Siberia» — Топ Тим Сибирь