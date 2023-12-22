Стало известно, почему Ирина Роднина не смотрит фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что сейчас не смотрит фигурное катание и рассказала почему.

Она призналась, что нет интереса и времени, пишет «Советский спорт». Бывшая спортсменка также заявила, что и чемпионат России также не смотрит.

По ее мнению, у нас сейчас все заняты женским одиночным катанием. Сейчас в основном молодежь выступает, а молодежи надо подрасти, указывает Газета.Ru. И добавила, что ей по душе парное катание.

Ранее разразился скандал между великими спортсменками после "первенства ЖЭКа" по фигурному катанию. Тогда трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала Гран-при России по фигурному катанию, назвав соревнования «первенством ЖЭКа».

После этого тренер сборной России Елена Чайковская назвала Роднину великой спортсменкой, которая не нашла себя в фигурном катании и тренерстве.

На реплику отреагировала Роднина.

По ее словам, она успешно работала тренером в США 12 лет, пишет Sport24. И говорить о какой-то нереализованности, по меньшей мере, странно.

Роднина отказалась обсуждать Чайковскую.

Также олимпийская чемпионка назвала бредом версию о «случайном» допинге в пробах Валиевой. По мнению Родниной, "надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи, про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться". Роднина уверена — необходимо в первую очередь работать над собой, а не винить соперников, указывая, что они тоже принимают допинг.