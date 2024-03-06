Росводоканал Барнаул занял призовые места в традиционной Спартакиаде ЖКХ.

Наши сотрудники и их дети всегда с нетерпением ждут этот праздник. Люди приходят целыми семьями, получают отличные эмоции, заряд бодрости и порцию свежего воздуха. Специалисты, которые сами не принимают участие в состязаниях, с удовольствием болеют за своих коллег, активно поддерживают. Безусловно, это отлично влияет на атмосферу в коллективе, — рассказал генеральный директор Росводоканал Барнаул Андрей Полюго.