30 июня
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Спорт

Роман Костомаров показал тренировку после ампутации конечностей. Видео

Роман Костомаров показал показал новые кадры с реабилитационной тренировки, сообщает Газета.Ru.

Роман Костомаров
Роман Костомаров
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На этот раз видео снято в полный рост. Фигурист делает махи ногами.

Обе его кисти также забинтованы. Ранее ходили слухи, что Костомарову ампутировали кисть одной руки.

Однако спортсмен не унывает и проявляет невиданную силу духа.

«Каждый день стараюсь делать что-то новое… Но хочется уже бежать и прыгать!», — написал фигурист.

Что произошло?

Спортсмена госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по одним источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

Сможет ли фигурист вернуться в спорт?

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что не исключает возвращения Костомарова в большой спорт, сообщает «Матч ТВ». Спортсмен уверен, что у Костомарова хватит силы духа и упорства.

«Характеру, стойкости и мужеству Романа может позавидовать любой человек. Я очень рад, что у Ромы все потихонечку налаживается, что он не останавливается. Сможет ли он вернуться к работе в фигурном катании? Ничего исключать нельзя, Рома — сильный парень», — сказал Траньков.

Ранее переживший "три смерти" певец Шарлот сжег российский паспорт.

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