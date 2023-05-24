25 мая
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Спорт

Редко да метко. В Алтайском крае прошли всероссийские соревнования по стрельбе — фоторепортаж

Всероссийские соревнования по практической стрельбе из карабина прошли 20 мая в селе Шадрино Калманского района Алтайского края, в стрелково-стендовом комплексе «Алтайский стрелок». В соревнованиях приняли участие свыше 70 стрелков, призовой фонд подарочных сертификатов первысил 230 тыс. рублей.

Соревнования по стрельбе 20.05.2023.
Соревнования по стрельбе 20.05.2023.
Дмитрий Лямзин.

В трех классах упражнений было выбрано по три победителя. Примечательно, что сразу в двух классах (карабин стандартный и карабин пистолетного калибра) все призовые места были полностью заняты алтайскими спортсменами.

Организаторами выступили: «Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод», «Барнаульский патронный завод», стрелково-стендовый комплекс «Алтайский стрелок»; Федерация практической стрельбы Алтайского края. Партнерами-спонсорами стали: концерн «Калашников», «Ротор-43», «Охот-Актив», «Трофей», НМЗ «Искра».

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