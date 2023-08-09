Популярную ледовую арену в Барнауле сделают мультиспортивной

На барнаульской Карандин-Арене в ближайшее время может начаться перестройка. Площадку решено сделать мультиспортивной, добавив сюда популярный, совсем не ледовый вид спорта.

Как стало известно altapress.ru, на Карандин-Арене появится футбольная площадка. Ее оборудуют на месте малой ледовой коробки, которую планируется демонтировать.

Покрытие для футбольного поля размером 45 на 20 метров уже закуплено, сообщил управляющий спортивным объектом Алексей Чемоданов.

Как скоро могут завершиться работы, он не уточнил, ссылаясь на то, что в настоящий момент ведутся переговоры с подрядчиком.

Напомним, на Карандин-Арене в настоящий момент занимаются хоккеем и фигурным катанием. Также здесь имеется единственная в Алтайском крае профессиональная площадка для игры в керлинг, которую открыли в 2020 году.

"Карандин-Арена" в Барнауле Анна Зайкова "Карандин-Арена" в Барнауле Анна Зайкова "Карандин-Арена" в Барнауле Анна Зайкова "Карандин-Арена" в Барнауле Анна Зайкова "Карандин-Арена" в Барнауле Анна Зайкова

По словам Алексея Чемоданова, две части Карандин-Арены - ледовую и не ледовую - разделят перегородкой. Температура воздуха будет комфортной как для футболистов, так и для хоккеистов.

Что еще известно об арене

Карандин-Арену в 2017 году построил в Барнауле предприниматель Михаил Дроздов. Она стала первым частным объектом краевой столицы такого типа.

В 2019 году бизнесмен выкупил у Крайсовпрофа Дворец зрелищ и спорта, который на тот момент из-за проблем с противопожарной безопасностью был почти полгода закрыт. После капитального ремонта Титов-Арену вновь запустили.

Как открывали дворец спорта "Титов-Арена" Дмитрий Лямзин

В 2022 году проходила информация о том, что Михаил Дроздов может продать Карандин-Арену в собственность Алтайского края. Эту информацию подтверждали в региональном минспорте.

Однако до конкретных договоренностей дело, судя по всему, так и не дошло.