Петанковые войска. Как излюбленная игра французских пенсионеров приживается на Алтае

Спортивная игра с малопонятным для обывателей названием петанк постепенно укореняется в Алтайском крае. В нее играют директора и менеджеры предприятий, руководители профильных ведомств и корпораций. Один из идеологов петанка на Алтае, директор Фонда МСП Антон Слободчиков считает это большим достижением. Altapress.ru поговорил c ним не о поддержке бизнеса, как обычно, а о бросках и шарах.

Как все началось

Правила игры Петанк — игра командная. Вариантов много: можно играть один на один, два на два. Если компания большая, команды могут насчитывать и по три человека. Все как душе угодно. Команды подбрасывают монетку, чтобы решить, кто начинает первыми. И понеслось.



Первое знакомство с петанком у Антона Слободчикова произошло в середине 2000-х годов. Тогда в Барнауле и слова-то такого не слышали, зато во Франции можно было и услышать, и увидеть, что такое петанк, на каждом шагу. В него там играют все, от мала до велика.

Сначала занятный вид спорта наш герой увидел на стажировке в Европе, затем в Турции. И в голове мелькнуло: «А мы-то чем хуже!».

Как играют в петанк. Фото предоставлено Антоном Слободчиковым.

Первая ростки петанка на Алтае взошли на почве банковского союза, которым в те годы Антон Слободчиков руководил. Банкиры — люди, хотя и занятые, но азартные.

Раз в год на своей банковской спартакиаде они рубились в традиционные виды спорта, например, в волейбол и футбол.

Но те, кому не хватало физических навыков, оставались за бортом праздника. Директор банковского союза решил, что это непорядок. В интернете быстро нашел набор шаров для петанка и позвал всех играть.

Как играют в петанк. Фото предоставлено Антоном Слободчиковым.

Антон Слободчиков,

директор Алтайского Фонда МСП:

В первый раз быстро провел ликбез, своего сотрудника нарядил в судью, дал тетрадь для подсчета баллов. И поехали. Банкиры сначала настороженно отнеслись к новому виду спорта, а потом сами начали шары покупать, тренироваться.

В чем особенность игры

Правила игры Команда, начинающая игру, рисует на земле круг, а затем бросает большой шар, или кошонет, на расстояние от 6 до 10 метров. Затем игрок бросает свой первый шар, пытаясь положить его как можно ближе к кошонету. Задача игрока второй команды - положить свой шар еще ближе к кошонету, чем противник.

В петанк Антон Слободчиков играет уже больше 15 лет. Говорит, что привлекает доступность — играть можно на любой поверхности, будь то газон, песок или асфальт и с любым уровнем подготовки.

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный". Анна Зайкова

Хочется совсем не напрягаться и бросать шары сидя — пожалуйста. Петанку, как говорится, все возрасты покорны.

Антон Слободчиков,

директор Алтайского Фонда МСП:

В начале лета у сына был выпускной в девятом классе. Участвовали всей семьей. Весь вечер в петанк играли с другими родителями. Им очень понравилось.

А еще петанк - игра стратегическая и непредсказуемая. Последний бросок может перевернуть весь ход событий и стать решающим.

Как играют в петанк. Фото предоставлено Антоном Слободчиковым.

Сколько нужно денег

Правила игры Если команда забросит шар ближе, чем ее противники, то это называется "взятие очка" – после этого другая команда должна попытаться забросить шар еще ближе. Знайте, что команда, шар которой оказался не самым близким к кошонету, продолжает броски, пока либо не забросят его ближе, либо у них не закончатся шары.

Серьезных вложений петанк не требует — главные затраты пойдут на покупку шаров. Приобрести все можно на маркетплейсах.

Стоимость наборов из шести шаров и кошонета варьируется — можно взять и за 700 рублей, и за 4-5 тыс. Как говорится, выбирай любой.

Антон Слободчиков Алтайский фонд МСП

Антон Слободчиков рассказывает: в Европе много настоящих ценителей, этаких петанковых эстетов. Шары у них могут быть даже от «Шанель» и стоить столько, что не выговорить.

Сам директор Фонда МСП в этом плане не избалованный — в арсенале у него два простых набора шаров из магазина «Декатлон», которые со временем даже затерлись.

Антон Слободчиков,

директор Алтайского Фонда МСП:

Для простоты восприятия в одном из наборов шары покрасили в разные цвета. А вместо кошонета (переводится с французского как «поросенок»), у меня желтый резиновый утенок. Даже удобно — такой кошонет заметен на любой поверхности.

Площадки для петанка. https://boulsport.ru/

Кто еще увлекается игрой

Правила игры Когда брошены все шары, только шары той команды, которая попала ближе всего к кошонету, добавляются к текущим очкам. Например, если команда А "взяла очко", и два из ее трех шаров лежат ближе всего к кошонету, впереди шара команды-противника, то команда А добавляет к своему счету два очка.

Так получилось, что петанк на Алтае стал игрой предпринимателей. Антон Слободчиков считает, что это не случайно: игра спокойная, размеренная — в ходе партии можно и переговоры с партнером провести, и текущие дела с коллегами обсудить.

Алтайский бизнес-омбудсмен Павел Нестеров. Источник: ОНФ.

Один из преданных поклонников петанка — Павел Нестеров, много лет проработавший бизнес-омбудсменом в крае. Еще один известный «петанковый воин» - Евгений Госьков, председатель регионального отделения «Опоры России».

Играет в петанк и Александр Евстигнеев, возглавляющий краевое управление по предпринимательству. Он, к слову, теперь главный партнер по команде у Антона Слободчикова.

Петанк постепенно проникает и в районы Алтайского края. Есть, например, своя сильная команда в райцентре Родино. Именно она составила конкуренцию тандему «Слободчиков — Евстигнеев» в финале прошедшей в июне спартакиады предпринимателей.

В Барнауле состоялась IV летняя краевая Спартакиада субъектов малого и среднего предпринимательства и представителей организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. Фото: Антон Червяков.

Антон Слободчиков,

директор Алтайского Фонда МСП:

Ребята приехали заряженные — с хорошими шарами и пониманием, как надо играть. Явно не за час до начала изучили правила. Такой конкуренции у нас раньше не было. В целом же могу сказать, что впервые за много лет в петанк играли все команды спартакиады. Их было 18.

Каким может быть развитие

Правила игры Команды продолжают играть до тех пор, пока одна из них не наберет 13 очков. Заработавшая очко команда начинает новый раунд, рисуя круг возле местоположения кошонета и используя его для новых бросков.

В нашей стране петанк, возможно, не настолько раскрученный как в Европе, но все же официально признанный вид спорта. Есть даже своя Федерация боулспорта России и расписанный на год календарь соревнований.

Площадки для петанка. https://boulsport.ru/

В Алтайском крае петанк тоже живет, правда, своей тихой жизнью, без массовости и всеобщей признанности. Хотя предпосылки для дальнейшего развития имеются.

Прекрасными местами для тренировок и соревнований, например, могли бы стать отреставрированные парки Барнаула.

Что до краевой федерации, то ее пока нет. Антон Слободчиков в этом отношении говорит уклончиво, мол, на пенсии займусь. Но потом, подумав, добавляет: «А может быть и раньше».