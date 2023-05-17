Опубликовано видео из мавзолея иконы спорта Пеле

Останки легенды футбола покоятся в позолоченном гробу. А перед входом установили статуи экс-футболиста в натуральную величину, пол покрыт искусственным газоном, пишет «Фонтанка».

Об открытии сообщил сайт «Вселенского некрополя» — 32-этажного кладбища, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса.

О короле футбола

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.

В футбольном клубе «Сантос» дебютировал в 1956 году и провел большую часть своей карьеры — до 1974 года. В составе национальной сборной он забил 77 мячей.

Пеле — единственный трехкратный чемпион мира. Лучший футболист XX века по версии ФИФА. В составе сборной Бразилии он провел 92 матча и забил 77 мячей.

Болезнь

В 2020 году у Пеле диагностировали рак. В конце ноября его госпитализировали в клинику в Сан-Паулу. Но состояние легендарного спортсмена ухудшилось.

Химиотерапия, проведенная за последние месяцы, не дала никакого результата.

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. Его тогда планово госпитализировали для прохождения лечения.

Позже телеканал сообщил, что у Пеле обнаружили опухоли в кишечнике, печени, а также в легком на начальной стадии.

В 2014 году футболиста срочно госпитализировали. Из-за болезни сорвались торжественные мероприятия в музее Пеле, в которых должен был участвовать экс-футболист.

Множественный отказ органов стал причиной смерти Пеле. В Бразилии объявляли трехдневный национальный траур.