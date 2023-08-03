«Не думайте, что соломку подстилаю»: главный тренер «Динамо-Алтай» - о разборках в раздевалке, составе и задачах на сезон

К середине августа в хоккейной команде «Динамо-Алтай» должны полностью определиться с игровым составом. Сформируют его по итогам предсезонной подготовки и контрольных матчей. Сам сезон во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) предстоит насыщенный и мощный, а еще непредсказуемый, полагает главный тренер «динамовцев» Дмитрий Пархоменко. Журналистам он рассказал, что в ближайшее время ждет команду и каким видит ее будущее.

О собственном пути

- Свой игровой путь начинал в шахтерском городе Прокопьевске — папа отвел меня на хоккей. Прошел от команды второй лиги до высшей. 16 сезонов провел в омском «Авангарде», новокузнецком «Металлурге», череповецкой «Северстале».

После этого перешел на тренерскую работу во многих клубах, включая те, что выступали в КХЛ.

И так сложилась судьба, что я оказался в Барнауле. У нас прошли переговоры с руководством «Динамо-Барнаул», обговорили детали, услышали друг друга. Ударили по рукам.

О тренерской тактике

- Я могу быть разным, в зависимости от ситуации. С каждым годом взрослею и понимаю, что порой переполняющие эмоции могут быть лишними. Хотя совсем без эмоций тоже нельзя.

Сборы "Динамо-Алтай" в Бочкарях. Ирина Пергаева

Если ходить, кивать, толку не будет. Иногда парнишку-игрока так надо взбодрить, чтоб результат был.

Когда хоккеисты между собой начинают разбираться, тоже нормально. В бытность новокузнецкого «Металлурга» мы играли со «Спартаком» в Москве. Победили их 5:3, но в нашей раздевалке все равно были жаркие споры.

Наш тренер открыл дверь, послушал и закрыл. А потом сказал: «Если они после победы так разговаривают, что тогда творится после проигрыша».

Сборы "Динамо-Алтай" в Бочкарях. Ирина Пергаева

Я считаю, что так и должно быть в команде.

О целях на сезон

- Мы обсуждали с руководством клуба момент предстоящей непростой селекции. И решили, когда подойдем ближе к чемпионату у нас состоится еще одно собрание и тогда, рассчитав лучше наши силы и возможности, поставим более определенные цели и задачи.

Однозначно, у нас есть шансы зацепиться в верхней части турнирной таблицы. Главное, верить в своих ребят и команду, которую всегда можно создать.

Парни, которые уже играют в ВХЛ, не сильно отличаются от наших. Игроки «Динамо-Алтай» тоже выступали на высоком уровне. Те, кто еще не выступал на таком уровне, подтягиваются, глядя на них.

Сборы "Динамо-Алтай" в Бочкарях. Ирина Пергаева

Конечно, не все сразу получится, но то, что мы будем выходить биться и выкладываться в каждом матче — однозначно. Тем более в Барнауле такая сумасшедшая поддержка болельщиков.

О составе команды

- Понятно, что любой тренер хочет большего. Не буду скрывать, что нам нужен центральный нападающий и еще один защитник. Остальные линии более-менее укомплектованы.

Ребята на тренировках работают с большим удовольствием и желанием, стараются себя проявить. У нас есть как рослые мощные парни, так и не большие техничные.

Сборы "Динамо-Алтай" в Бочкарях. Ирина Пергаева

Я думаю, что к концу подготовительного периода перестановки в составе еще будут. Это неизбежный процесс. Заявочный лист у нас насчитывает 30 игроков, с которыми мы должны определиться уже к середине августа.

О тренерском штабе

Тренер защитников — Артемий Лакиза. Он провел в клубе прошлый сезон, хорошо отработал. Роман Козлов пришел к нам из Казахстана. Он играл за национальную сборную этой страны на пяти Чемпионатах мира.

Александра Усачева, я думаю, представлять не надо, его в алтайском хоккее знают хорошо.

Сборы "Динамо-Алтай" в Бочкарях. Ирина Пергаева

Антон Соколов работает с вратарями. Таким образом, все линии у нас расписаны. Понятно, кто за что отвечает.

О чемпионате ВХЛ

Могу сказать лишь одно: очень сильная лига, много играющих мастеров. Проходных матчей точно не будет.

Есть момент непредсказуемости. Просто приведу свой пример. В прошлом году я выступал в роли помощника тренера другого клуба. Мы обыграли дома команду «Омские ястребы» со счетом 6:1, а в гостях уступили — 1:6.

Сборы "Динамо-Алтай" в Бочкарях. Ирина Пергаева

В матчах важно все — уровень подготовки команд, психология. График предстоит плотный. Не думайте, что я заранее придумываю оправдания, соломку подстилаю. Нет. Просто говорю, что будет интересно.

О болельщиках и домашней арене

- Знаю, что Титов-Арена на матчах команды всегда полная. Игры плей-офф прошлого сезона это доказали. Болельщики гонят вперед команду сильнее, чем любой тренер. Подчас эмоции зашкаливают.

У меня лично ожидания от поддержки самые приятные.

Сборы "Динамо-Алтай" в Бочкарях. Ирина Пергаева

Есть города, где хоккейных болельщиков совсем мало. От такого становится грустно. Когда же на трибунах по 4-5 тыс. человек, ты прекрасно понимаешь для кого и для чего играешь.