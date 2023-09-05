Напиток чемпиона. Барнаульский пивоваренный завод представил новинку для спортсменов на Дне города

Гости площадки смогли не просто посмотреть технику боя, красивые удары, но и попробовать новый спортивный функциональный напиток-изотоник Battеrade от Барнаульского пивзавода.
Чем хорош Battеrade — он восполняет водно-солевой баланс, содержит такие минералы как калий, натрий, магний, кальций, которые на тренировках выходят с пОтом. Сегодня на нашей площадке все гости могут продегустировать 2 вкуса изотоника, а также посмотреть ставший уже традиционным мастер-класс. Мы показываем всем гостям навыки и приёмы смешанных боевых единоборств и вольной борьбы, как олимпийских видов спорта, — отметил директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев.
Также для гостей мероприятия стало уже доброй традицией получать подарки и от партнёра Завода — компании «Зимаречье» — а это разные виды сыров.
Нам очень нравится дарить людям положительные эмоции, наш сыр, кола от БПЗ. Надеюсь, людям тоже нравится, — поделился представитель компании "Зимаречье" Никита.
В таком тонизирующем, вкусном и спортивном режиме "отгремела" площадка Барнаульского пивоваренного завода. Гости праздника испытали яркие эмоции.