7 сентября
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Спорт

Напиток чемпиона. Барнаульский пивоваренный завод представил новинку для спортсменов на Дне города

В минувшие выходные на одной из крупнейших площадок нашего города — площади Сахарова Барнаульский пивоваренный завод порадовал гостей и жителей города новинками, а также организовал мастер-класс по боевым смешанным единоборствам от Центра смешанных единоборств Top Team Siberia. Для местных жителей ребята показали все достоинства этого вида спорта.

Барнаульский пивоваренный завод представил новинку для спортсменов на Дне города.
Барнаульский пивоваренный завод представил новинку для спортсменов на Дне города.
Фото: Олег Укладов.

Гости площадки смогли не просто посмотреть технику боя, красивые удары, но и попробовать новый спортивный функциональный напиток-изотоник Battеrade от Барнаульского пивзавода.

Чем хорош Battеrade — он восполняет водно-солевой баланс, содержит такие минералы как калий, натрий, магний, кальций, которые на тренировках выходят с пОтом. Сегодня на нашей площадке все гости могут продегустировать 2 вкуса изотоника, а также посмотреть ставший уже традиционным мастер-класс. Мы показываем всем гостям навыки и приёмы смешанных боевых единоборств и вольной борьбы, как олимпийских видов спорта, — отметил директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев.

Александр Локтев.
Александр Локтев.
Фото: Олег Укладов.

Также для гостей мероприятия стало уже доброй традицией получать подарки и от партнёра Завода — компании «Зимаречье» — а это разные виды сыров.

Нам очень нравится дарить людям положительные эмоции, наш сыр, кола от БПЗ. Надеюсь, людям тоже нравится, — поделился представитель компании "Зимаречье" Никита.

Никита, представитель компании &quot;Зимаречье&quot;.
Никита, представитель компании "Зимаречье".
Фото: Олег Укладов.

В таком тонизирующем, вкусном и спортивном режиме "отгремела" площадка Барнаульского пивоваренного завода. Гости праздника испытали яркие эмоции.

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