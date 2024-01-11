12 января
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Спорт
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На курорте Сбера «Манжерок» в 2023 году состоялось 20 спортивных соревнований

Спортивный год 2023 на курорте Сбера «Манжерок» завершился первенством Республики Алтай по горнолыжному спорту среди юниоров. С 21 по 23 декабря 2023 года более 130 спортсменов из 6 регионов страны — Республики Алтай, Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областей — боролись за звание лучших.

Качество трасс и инфраструктура курорта позволяют проводить российские и международные соревнования на высочайшем уровне.

Спортивный год 2023 на курорте Сбера «Манжерок» завершился первенством Республики Алтай по горнолыжному спорту среди юниоров.
Спортивный год 2023 на курорте Сбера «Манжерок» завершился первенством Республики Алтай по горнолыжному спорту среди юниоров.
Фото предоставлено курортом «Манжерок».

В течение года проводилась серия спортивных состязаний по горнолыжному спорту: 8 этапов детского и 3 этапа взрослого кубков «Манжерокер», 3 фристайл-контеста, 2 первенства Республики Алтай. Впервые состоялись международные соревнования на кубок курорта «Манжерок» и второй раз прошел этап Кубка России. Впервые он прошел здесь в 2021 году — благодаря Сберу спустя 46 лет на Алтае были проведены соревнования всероссийского масштаба.

В ходе всех соревнований организаторы и участники отмечали высокий уровень проведения состязаний и соответствие горнолыжных трасс курорта всем международным стандартам — трассы сертифицированы международной федерацией горнолыжного спорта. Ранее руководство курорта отмечало, что несколько лет назад, до начала развития курорта Сбером, в Манжероке действовала лишь старая канатная дорога, а трассы не соответствовали нормам безопасности, не говоря уже о международных стандартах. Сейчас же «Манжерок» — одна из лучших горнолыжных площадок в профессиональном спорте. Отметим, на курорте сегодня действуют три канатные дороги гондольного и кресельного типов, 30 км горнолыжных трасс и современная система оснежения.

В Манжероке не забывают и про более экзотические и относительно новые виды спорта. Так, в летнем сезоне 2023 года здесь состоялся Этап кубка Сибири по велодаунхилу — скоростному спуску на горных велосипедах, и соревнования по забегам по природному рельефу в рамках проекта Манжерок Wild Trail.

В текущем году в ближайшее время на курорте будут проводиться всероссийские соревнования «Кубок России по горнолыжному спорту», международные соревнования по горнолыжному спорту на «Кубок Манжерока» и впервые — всероссийские детские соревнования «Надежды России». Помимо этого, на постоянной основе проводятся любительские соревнования для детей. Отметим, что «Манжерок» — один из немногих курортов страны, который с целью популяризации спорта среди молодежи ввел бесплатные ски-пассы для детей до 10 лет, а в рамках реализации социальной политики курорта в 2023 году было подписано соглашение со спортивной школой по горнолыжному спорту Горно-Алтайска. Благодаря соглашению детская сборная республики уже получила 40 комплектов горнолыжной экипировки. В дальнейшем планируется проведение бесплатных тренировок на курорте «Манжерок», а также спонсирование курортом спортивных сборов и соревнований как в Республике Алтай, так и за ее пределами.

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