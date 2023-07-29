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Спорт

На гребном канале пройдут международные соревнования «Алтайская регата»

На барнаульском гребном канале пройдут международные соревнования «Алтайская регата.

Совет ректоров на гребном канале.
Совет ректоров на гребном канале.
Анна Зайкова

Состязания состоятся с 15 по 17 сентября.

Разыграют Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ», говорится в сообщении мэрии.

В соревнованиях примут участие порядка 400 спортсменов в трех видах гребли - байдарки/каноэ, сапы и драконы.

Ранее в в Барнауле решили переплюнуть гребные традиции Оксфорда и Кембриджа. Ректоры местных университетов подписали соглашение о создании первой в России лиги гребли среди учащихся вузов и сами взялись за весло.

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