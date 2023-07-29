На гребном канале пройдут международные соревнования «Алтайская регата»

Состязания состоятся с 15 по 17 сентября.

Разыграют Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ», говорится в сообщении мэрии.

В соревнованиях примут участие порядка 400 спортсменов в трех видах гребли - байдарки/каноэ, сапы и драконы.

Ранее в в Барнауле решили переплюнуть гребные традиции Оксфорда и Кембриджа. Ректоры местных университетов подписали соглашение о создании первой в России лиги гребли среди учащихся вузов и сами взялись за весло.