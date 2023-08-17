20 августа
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Спорт

Любители горного бега покорили алтайскую Муху

Штурм горы Муха в Алтайском крае традиционно проводят летом.

Бег.
Бег.
freepik.com/wayhomestudio

Дистанция забега — почти тысяча метров. По равнине участники соревнований пробежали отрезок длиной всего 250 из них.

Остальные 750 метров — штурм вершины.

Гостей на подобных соревнованиях всегда хватает — в регион ежегодно приезжают любители горного бега. В этот раз насчитали 400 спортсменов, пишут «Вести Алтай»

О горе

Муха находится в Алтайском районе. Это самая высокая вершина райцентра. Старт начинается с территории лыжно-биатлонного комплекса «АлтайSkiй».

О виде спорта

Скайраннинг — скоростной забег на горную вершину — впервые провели в Алтайском крае в 2016 году. Вершиной, к которой направлялась гонка, с тех пор несколько раз становилась гора Бабырган в Советском районе. В июне 2019 года скайраннинг впервые провели в Белокурихе в рамках туристско-спортивного фестиваля «Большой Алтай. Great Altai».

Между тем в Барнауле прошел первый исторический забег, собравший всю шоссейную элиту. Это «Динамовская десятка». Пробежать по пр. Ленина собрались больше 100 человек, среди которых были сильнейшие бегуны Алтайского края.

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