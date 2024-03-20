Лишний вес, скандалы, одиночество. Как жил и умер спортивный комментатор Василий Уткин

Известный спортивный комментатор Василий Утки внезапно скончался 19 марта в возрасте 52 лет. За всю жизнь он так и не нашел себе жену, не завел детей, много раз пытался похудеть. Свое недовольство он вымещал на работе. И, как справедливо считают коллеги, стал в ней одним и лучших.

Личная жизнь Василий Уткина

Известно, что в юности у комментатора была любимая девушка Наталья. Ходили слухи о свадьбе, но сам Уткин их опроверг. Затем появилась другая Наталья, тоже журналистка. Она работала в «Школе злословия». Эти отношения тоже продержались недолго, женщина ушла от Василия к бывшему защитнику ЦСКА Сергею Игнашевичу.

Больше о любовных перипетиях спортивного комментатора ничего неизвестно. Жены у него не было никогда.

Главное детище Уткина

Васили Уткин стал легендой еще в 90-х. Все благодаря программе «Футбольный клуб» на «НТВ-Плюс». Уткин обожал эту программу. Он сам ее сделал, придумал формат повествования о футболе. Те, кто работал на ФК с Василием, теперь рулят на «Матч-ТВ».

Василий Уткин. wikipedia.org

В 2004 и 2005 годах Василий Уткин получил «ТЭФИ» как лучший спортивный комментатор.

В октябре 2015 для Уткина произошла настоящая трагедия. Программу закрыли, редакция уволилась. Коллеги говорили, что журналист очень тяжело переживает развал. Карьера спортивного комментатора на этом хоть и не закончилась, но главным редактором Уткин больше никогда не был.

После этого появился канал «Матч-ТВ».

Скандал с Тиной Канделаки и громкое увольнение

Когда «Матч-ТВ» только появился, Уткин был его главной звездой. Но гендир телеканала Тина Канделаки так не считала. Но обо всем по порядку.

9 декабря 2015 года Уткина заподозрили в нетрезвом состоянии во время комментария игры Лиги чемпионов между «Байером» и «Барселоной». Его отстранили от работы.

После этого была перепалка с Канделаки. Та заявила, что спортивную редакцию телеканала делала с нуля. Уткин «нулем» себя не считал и очень обиделся. Напомним, 22 года он выстраивал принципы работы «НТВ-Плюс».

Однажды Канделаки назвала Уткина жиробасом. Было это в соцсетях и адресовалось не прямо ему, но адресата сразу распознали.

«Знаете, многим жиробасам нужно пересмотреть свое отношение к спорту. Начинайте тренироваться понемногу, глядишь, втянетесь», — писала Канделаки.

Несколько месяцев Уткин с ней ругался. А потом уволился. На телевидении он больше никогда не комментировал.

Звезда спортивной журналистики ушла в YouTube.

Ожирение

Уткин и правда серьезно болел ожирением. Известно, что однажды его вес достиг 215 кг. После того ему урезали желудок, он смог похудеть до 125. Но удержать результат он не смог.

Недавно Василий Уткин в Волгограде привел в шок зрителей своим лишним весом.

Василий Уткин в Волгограде. Кадр видео телеграм-канала За кадром РПЛ

Причина смерти

Точную причину смерти пока не назвали. Mash писал, что это может быть закупорка легочной артерии.

Перед смертью в соцсетях появилось сообщение: «Дядя Шура Ширвиндт умер. Без него одиноко...». Дату прощания с Василием Уткиным назовут позже.

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