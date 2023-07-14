Лимонов как в воду глядел. На Алтае пройдут олимпийские соревнования по гребному слалому

В 2017 году известный российский политик и писатель Эдуард Лимонов предложил заменить Олимпийские игры Алтайскими. Шесть лет спустя его идея воплощается в жизнь — на реке Чуя в Республике Алтай пройдут международные соревнования по гребному слалому по олимпийской программе.

Кубок сильнейших

Состязания под названием «Кубок сильнейших» пройдут на пороге «Буревестник». В них будут участвовать спортсмены из 20 субъектов РФ, а также шести зарубежных стран: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Индии и Ирана.

Сергей Папуш,

президент федерации гребного слалома в России:

Мы всех очень ждем, уверены, что соревнования пройдут на высоком уровне, вчера прошло заседание оргкомитета в правительстве республики, поэтому все на — Алтай! Здесь гребной слалом предстает в чистом первозданном виде. Соревнования начались с горных рек и только потом появились искусственные каналы. Лучшего места, чем Алтай, наверное, трудно придумать.

К слову, искусственных каналов для гребного слалома в России до недавних пор не было. Строительство первого такого объекта в стране недавно завершилось в поселке Богородское в Московской области.

Гребной слалом. Скриншот видео.

Зачем понадобился искусственный канал

Искусственный комплекс состоит из двух каналов: длинный соревновательный и короткий тренировочный. Сейчас оформляются документы по его вводу в эксплуатацию. Необходимость подобных объектов объяснил Сергей Папуш.

По его словам, необходим определенный уровень воды, должны быть безопасные камни, а также технически удобные препятствия. Как правило, русло делается из бетона, после чего туда нагнетается вода с помощью насоса.

Кроме того, Олимпийские игры проводятся в крупных мегаполисах, а горные реки встречаются в местности, где нет вокзалов, аэропортов и гостиниц. Первый такой канал появился 50 лет назад в Германии. Сейчас они есть в Лондоне, Токио, Рио-де-Жанейро, Париже.

Гребной слалом. Скриншот видео.

С Алтая все равно не уйти

Несмотря на это, спортсмены по-прежнему охотно тренируются на реках. Как рассказала участница Олимпийских игр, победитель и призер международных и российских соревнований Алсу Миназова, на реках много всяких неожиданностей: меняется уровень воды, направление, поток, скорость и другие параметры.

На искусственном канале все понятно, там струя плюс-минус всегда одинаковая и уровень воды тоже, однако на реках по-другому все. По словам Алсу, ей безумно понравился порог «Буревестник», поскольку там много разных интересных элементов и участков различных уровней сложности.

Алсу Миназова,

олимпийская спортсменка:

Конечно, сейчас нет возможности выступать на европейских соревнованиях, кубках мира. Это очень грустно — наблюдать в онлайне все эти соревнования, которые проходят без нашего участия, но в то же время я безумно рада и горжусь тем, что у нас есть возможность организовывать, проводить и участвовать на международных соревнованиях у себя на родине.

Горная река. Горный Алтай. Минприроды Республики Алтай.

Шесть дисциплин, включая новые

Как рассказал главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов, соревнования на Алтае пройдут по олимпийской программе. Олимпийских дисциплин в гребном слаломе шесть.

Раньше их было четыре, но с текущего олимпийского цикла введены еще две: каноэ мужское и женское, байдарка мужская и женская. Новой дисциплиной стал каяк-кросс — также мужской и женский. В ходе этого кросса четыре спортсмена стартуют одновременно. Задача — прийти на финиш первым.

Максим Образцов,

тренер сборной РФ:

Начиная с прошлого года, мы немножко поменяли свою стратегию подготовки и сосредоточились на более молодом поколении. Учитывая, что Олимпийские игры были и остаются под вопросом, большая часть сборной - это молодые ребята от 16 до 27 лет, ну и, естественно, наши основные титулованные спортсмены — сильнейшие участники олимпийских игр.