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Спорт

Легкоатлет Сергей Шубенков упал с мотоцикла и поставил свою дальнейшую карьеру под вопрос

Чемпион мира 2015 года барнаулец Сергей Шубенков сломал ключицу после падения с мотоцикла 22 июня, сообщает ТАСС.

Сергей Шубенков на тренировке.
Сергей Шубенков на тренировке.
"Алтайский спорт" / http://www.altaisport.ru/

Шубенков 26 июня должен приехать к барнаульском травматологу, чтобы выяснить, нужна ли операция.

Серьезность ситуации должна стать понятна после снимка. Сейчас легкоатлету поставили кольца, чтобы стянуть лопатки.

Тренер также добавил, что считает поступок Шубенкова непрофессиональным и разочаровывающим, учитывая, что в карьере Сергея осталось считанное количество сезонов.

Сможет ли спортсмен вернуться к соревнованиям - во многом зависит от него самого. У Шубенкова, судя по словам его наставника, есть проблемы с мотивацией.

Тренер готов поддержать легкоатлета, если тот решит вернуться даже в этом сезоне, однако сомневается в возможностях своего подопечного.

Сергею Шубенкову 32 года. Он завоевал одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды чемпионатов мира. У него также три победы в финалах Бриллиантовой лиги и две - на летних чемпионатах Европы.

Ранее altapress.ru рассказывал о шести легкоатлетах из Алтайского края, которые покорили Россию и мир.

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