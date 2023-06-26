Легкоатлет Сергей Шубенков упал с мотоцикла и поставил свою дальнейшую карьеру под вопрос

Шубенков 26 июня должен приехать к барнаульском травматологу, чтобы выяснить, нужна ли операция.
Серьезность ситуации должна стать понятна после снимка. Сейчас легкоатлету поставили кольца, чтобы стянуть лопатки.
Тренер также добавил, что считает поступок Шубенкова непрофессиональным и разочаровывающим, учитывая, что в карьере Сергея осталось считанное количество сезонов.
Сможет ли спортсмен вернуться к соревнованиям - во многом зависит от него самого. У Шубенкова, судя по словам его наставника, есть проблемы с мотивацией.
Тренер готов поддержать легкоатлета, если тот решит вернуться даже в этом сезоне, однако сомневается в возможностях своего подопечного.
Сергею Шубенкову 32 года. Он завоевал одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды чемпионатов мира. У него также три победы в финалах Бриллиантовой лиги и две - на летних чемпионатах Европы.
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