31 января
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Спорт

Камилу Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы‑2022

Анна Щербакова получает золото чемпионата Европы 2022 года после дисквалификации Валиевой, сообщил Международный союз конькобежцев.

Коньки, каток.
Коньки, каток.
CC0

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года из-за допинга. Это наиболее суровое среди возможных наказаний.

Разбирательство по этому делу длилось почти два года. Срок дисквалификации будет исчисляться с 25 декабря 2021 года. Именно тогда в ее крови нашли запрещенный триметазидин.

Причем под рукой комиссии были потенциально смягчающие обстоятельства. Валиева юная спортсменка, а специалисты массово сообщали о неэффективности триметазидина как средства, улучшающего результаты.

Олимпиада

Напомним, на Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. После дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине-2022.

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