Камилу Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы‑2022

Напомним, Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года из-за допинга. Это наиболее суровое среди возможных наказаний.

Разбирательство по этому делу длилось почти два года. Срок дисквалификации будет исчисляться с 25 декабря 2021 года. Именно тогда в ее крови нашли запрещенный триметазидин.

Причем под рукой комиссии были потенциально смягчающие обстоятельства. Валиева юная спортсменка, а специалисты массово сообщали о неэффективности триметазидина как средства, улучшающего результаты.

Олимпиада

Напомним, на Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. После дисквалификации Камилы Валиевой Международный союз конькобежцев присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине-2022.

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