Как все плыло на самом деле. Репортаж с первого SUP феста в Алтайском крае

Корреспондент «Алтапресс» Максим Стрелковский поучаствовал в первом на Алтае SUP фесте, сплавившись по Бие на любезно предоставленном организаторами сапборде, и рассказал о своих впечатлениях. Далее — прямая речь.

Мой сказочный Бийск — как небольшая Ямайка

Сап я себе купил только в этом году, всего пару недель обкатывал его на Обском «море», и насытиться, естественно, еще не успел. Поэтому с радостью принял приглашение поучаствовать в массовом заплыве, тем более, что он проходил в моем родном городе — Бийске. Маршрут пролегал от Центрального пляжа до Зеленого Клина и должен был занять около часа.

Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш.

Стояла жара. Берег Бии походил на какой-то не то ямайский, не то калифорнийский пляж. Около сотни человек в ярких костюмах с досками для серфинга готовились к заплыву. Разглядывая костюмы участников, я ощущал себя так, словно угодил на карнавал в Рио-де-Жанейро.

Кого здесь только не было: индейцы, бэтмен, богатыри. Даже женщина в халате и бигудях, в итоге выигравшая конкурс. Она плыла с мужчиной на одном сапе, на котором были аккуратно расставлены бутылки, а на расстеленной газетке лежала вяленая рыбина.

Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш.

Буря мглою

Примерно на полпути на реке разыгрался шторм – сильнейший встречный ветер не давал плыть даже по течению, а мощный ливень моментально промочил всех до нитки. Позже я видел в сети заголовки, в которых заявлялось, будто бы непогода помешала провести фестиваль. Ответственно заявляю, что это неправда.

Когда разыгралась буря, я поначалу решил продолжать плыть, во что бы то ни стало. Такого же настроя придерживались и некоторые другие участники. Основная же масса повернула к берегу. Однако оказалось, что справиться со стихией не так-то просто — ветер нес сап против течения и попросту не позволял маневрировать.

Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш.

При гребке доску разворачивало на 180 градусов и начинало болтать, как попало (некоторых опрокидывало, благо — дело происходило на мели). Результат всех усилий сводился лишь к тому, что сап просто стоял на месте. В итоге я тоже решил переждать пик на берегу.

О своем решении я нисколько не пожалел, потому что на берегу оказался сразу с четырьмя симпатичными девицами, за веселой болтовней с которыми время пролетело незаметно. Едва ветер стих, все отправились дальше. Ну, может, и не все, но на глаз число участников практически не уменьшилось.

Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш. Алтай SUP фест 2023. Максим Бельш.

Это только начало

В точке прибытия мне удалось поговорить с одним из организаторов мероприятия — Иваном Карташовым. Он рассказал, что идея фестиваля заключается в том, чтобы объединить всех сапсерферов Бийска и Алтайского края. На организацию мероприятия администрацией Бийска был выделен грант.

Иван Карташов,

организатор:

К нам также присоединился директор фирмы «Меленка», который тоже оказался любителем сапсерфинга. В Барнауле мы арендовали 35 досок. Фестиваль хотим сделать ежегодным — чтобы это была такая наша местная «Фонтанка».

Очень надеюсь, что все получится — очень хотелось бы повторить. После окончания заплыва мне нужно было ехать дальше, поэтому я не успел поучаствовать в спринтерском соревновании и посмотреть заключительную часть программы — захватывающее файер-шоу. Может, еще наверстаю в следующем году.