Как все плыло на самом деле. Репортаж с первого SUP феста в Алтайском крае

Мой сказочный Бийск — как небольшая Ямайка
Сап я себе купил только в этом году, всего пару недель обкатывал его на Обском «море», и насытиться, естественно, еще не успел. Поэтому с радостью принял приглашение поучаствовать в массовом заплыве, тем более, что он проходил в моем родном городе — Бийске. Маршрут пролегал от Центрального пляжа до Зеленого Клина и должен был занять около часа.
Стояла жара. Берег Бии походил на какой-то не то ямайский, не то калифорнийский пляж. Около сотни человек в ярких костюмах с досками для серфинга готовились к заплыву. Разглядывая костюмы участников, я ощущал себя так, словно угодил на карнавал в Рио-де-Жанейро.
Кого здесь только не было: индейцы, бэтмен, богатыри. Даже женщина в халате и бигудях, в итоге выигравшая конкурс. Она плыла с мужчиной на одном сапе, на котором были аккуратно расставлены бутылки, а на расстеленной газетке лежала вяленая рыбина.
Буря мглою
Примерно на полпути на реке разыгрался шторм – сильнейший встречный ветер не давал плыть даже по течению, а мощный ливень моментально промочил всех до нитки. Позже я видел в сети заголовки, в которых заявлялось, будто бы непогода помешала провести фестиваль. Ответственно заявляю, что это неправда.
Когда разыгралась буря, я поначалу решил продолжать плыть, во что бы то ни стало. Такого же настроя придерживались и некоторые другие участники. Основная же масса повернула к берегу. Однако оказалось, что справиться со стихией не так-то просто — ветер нес сап против течения и попросту не позволял маневрировать.
При гребке доску разворачивало на 180 градусов и начинало болтать, как попало (некоторых опрокидывало, благо — дело происходило на мели). Результат всех усилий сводился лишь к тому, что сап просто стоял на месте. В итоге я тоже решил переждать пик на берегу.
О своем решении я нисколько не пожалел, потому что на берегу оказался сразу с четырьмя симпатичными девицами, за веселой болтовней с которыми время пролетело незаметно. Едва ветер стих, все отправились дальше. Ну, может, и не все, но на глаз число участников практически не уменьшилось.
Это только начало
В точке прибытия мне удалось поговорить с одним из организаторов мероприятия — Иваном Карташовым. Он рассказал, что идея фестиваля заключается в том, чтобы объединить всех сапсерферов Бийска и Алтайского края. На организацию мероприятия администрацией Бийска был выделен грант.
Иван Карташов,
организатор:
К нам также присоединился директор фирмы «Меленка», который тоже оказался любителем сапсерфинга. В Барнауле мы арендовали 35 досок. Фестиваль хотим сделать ежегодным — чтобы это была такая наша местная «Фонтанка».
Очень надеюсь, что все получится — очень хотелось бы повторить. После окончания заплыва мне нужно было ехать дальше, поэтому я не успел поучаствовать в спринтерском соревновании и посмотреть заключительную часть программы — захватывающее файер-шоу. Может, еще наверстаю в следующем году.