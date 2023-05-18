Известная фигуристка Александра Трусова приехала тренироваться на Алтай

Звезда фигурного катания Александра Трусова присоединилась к своей команде в Республике Алтай. Об этом она сообщила в своем Telergam-канале .

Фигуристка прилетела на сборы в перерыве между экзаменами в МГУ.

Спортсменка поделилась кадрами ледовой арены, а также традиционной утренней пробежкой.

Группы под руководством тренеров Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына пробудут в Горно-Алтайске до 23 мая.

Кстати, на этапах Гран-при России Трусова заняла второе и третье места. С чемпионата страны в декабре 2022 года фигуристка снялась в день короткой программы из-за температуры. А после также снялась и с финала Гран-при России.

Ранее спортивный психолог оценила реакцию "Русской ракеты" Трусовой после серебра на Играх.