6 февраля
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Спорт

Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время матча

Болельщики лондонского «Челси» скандировали имя бывшего владельца клуба, российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает «Чемпионат.com».

Роман Абрамович.
Роман Абрамович.
roman-abramovich.com.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов.

Новый владелец команды потратил несколько сотен миллионов евро на покупку футболистов и стал самым тратящим клубом лиги в трансферное окно, напоминает Газета.Ru.

Факт

Лондонский футбольный клуб "Челси" подтвердил условия согласования продажи американскому бизнесмену Тодду Боули. Ранее основным владельцем прославленной команды был Роман Абрамович.

Сумма сделки по покупке пакета акций «Челси» составляет 2,5 млрд фунтов. Данные средства поступят на британский банковский счет.

Нынешний владелец лондонцев Роман Абрамович не сможет ими воспользоваться, деньги, как изначально и планировалось, будут отправлены на благотворительность. Эту схему сделки ранее подтвердили и представители Абрамовича.

Поместье и "Бандит"

Ранее продали поместье Рокфеллера и Абрамовича. Особняком в прошлом владел миллиардер Дэвид Рокфеллер.

В последние годы в здании никто не жил. Дело в том, что дом значительно разрушил ураган Ирма.

Рокфеллер (умер в 2017-м) приобрел особняк в 1957 году. По данным Forbes, в 2009 году особняк $90 млн долларов приобрел российский бизнесмен Роман Абрамович. Он много лет инвестировал в остров. За более чем 10 лет местные жители сами разбогатели, оказывая услуги Абрамовичу и другим сверхбогатым клиентам.

Также Абрамович решил продать своего летающего «Бандита». Это Boeing 767−300ER.

От споттеров судно получило кличку «Бандит» за характерную черную полосу у кабины пилотов, напоминающую темные очки.

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