Беги и помогай. 1 июня Сбер проведёт на Алтае Зелёный Марафон для всей семьи — как и где поучаствовать

В День защиты детей Сбер проведёт в 60 городах России благотворительный и спортивный фестиваль — Зелёный Марафон. В Барнауле любителей бега ждут в парке «Изумрудный», а в Горно-Алтайске — в районе сквера им. Г. И. Чорос-Гуркина. Кто сможет поучаствовать, какой будет программа, как зарегистрироваться и чем заняться во время события, расскажем в этом материале.

В День защиты детей Сбер проведёт в 60 городах России благотворительный и спортивный фестиваль — Зелёный Марафон.

Что это за проект

Марафон для всей семьи пройдет в одиннадцатый раз. Забег организуют вместе с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Все собранные средства направят на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Каждому такому ребенку необходима специализированная помощь в формировании «учебного поведения» — например, он должен научиться поднимать руку и выходить к доске, — объяснил «Лента.ру» зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Конечно, с этим сталкиваются все первоклашки, но детям с ментальными особенностями требуется намного больше усилий, чтобы овладеть школьными навыками. И сами они не всегда могут справиться.

Цифра: 12,5 млн рублей удалось собрать в 2023 году. Ими смогли оплатить 9,5 тыс. занятий.

Как помочь детям

Участники и болельщики алтайского забега смогут сделать пожертвование на благотворительной платформе СберВместе или на площадке фестиваля, где организаторы установят специальные брендированные стойки. Само участие в нашем регионе бесплатное. Планируется, что регистрация на забеги откроется в марте и завершится в последних числах мая.

Если решите пробежать марафон в Москве, то за регистрацию нужно будет заплатить. Стоимость зависит от дистанции и начинается от 1,5 тыс. рублей. Дети до 14 лет бегут бесплатно.

В День защиты детей Сбер проведёт в 60 городах России благотворительный и спортивный фестиваль — Зелёный Марафон. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка. В День защиты детей Сбер проведёт в 60 городах России благотворительный и спортивный фестиваль — Зелёный Марафон. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка. В День защиты детей Сбер проведёт в 60 городах России благотворительный и спортивный фестиваль — Зелёный Марафон. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Каким будет забег

Для взрослых участников на Алтае организуют марафон на дистанции в 4,2 км и скандинавскую ходьбу. Дети смогут принять участие в забегах на своей дистанции, начиная с 7-летнего возраста.

В День защиты детей Сбер проведёт в 60 городах России благотворительный и спортивный фестиваль — Зелёный Марафон. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Как отметил Станислав Кузнецов, специальная подготовка для забега не нужна, участвовать может каждый.

Смысл Зелёного Марафона в том, что любой, кто выйдет на старт любой дистанции, — уже спортсмен, — сказал он. — Главное — участие и стремление к здоровому образу жизни. Само движение и есть жизнь.

По словам Станислава Кузнецова, для многих Зелёный Марафон стал первым стартом, который позволил втянуться в бег и заниматься им регулярно. А кто-то даже встретил вторую половинку. Но часто на праздник приходят всей семьей. Побегут и сотрудники Сбера.

В День защиты детей Сбер проведёт в 60 городах России благотворительный и спортивный фестиваль — Зелёный Марафон. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Помимо забега для праздника приготовили разные активности: концерты, социальные и благотворительные акции и конкурсы с призами для взрослых и детей.

Кстати, поучаствовать в забеге можно и виртуально, в мобильном приложении «НаСпорте» Каждый пройденный в этот день километр Сбер приравняет к 100 рублям и направит полученную сумму в фонд «Вклад в будущее».

Мы любим этот проект и гордимся им. Приглашаю всех к участию, ведь это уникальная возможность зарядиться бодростью, хорошим настроением и помочь детям!, — заключил Станислав Кузнецов.

Факт: Зелёный Марафон стартовал в 2012 году. Он появился благодаря предстоящим сочинским Олимпийским играм, которые стали мощным драйвером развития физической культуры и спорта в России. 126 тысяч участников и 120 тысяч болельщиков собрал Зелёный Марафон в 2023 году, став одним из крупнейших забегов в мире.

В День защиты детей Сбер проведёт в 60 городах России благотворительный и спортивный фестиваль — Зелёный Марафон. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

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