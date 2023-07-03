Алтайский футболист будет играть в клубе из высшего дивизиона России

Ранее "Балтика" выступала во втором дивизионе страны, но по итогам прошедшего сезона добилась повышения и перешла в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В июне клуб подписал Жирова в свою команду и рассчитывает вместе с ним добиться успехов в РПЛ.

Александр с 2018 года выступал во втором футбольной дивизионе Германии за "Зандхаузен". Некоторое время Жиров даже был капитаном.

Однако летом 2023 года контракт Александра с клубом закончился, и стороны не стали его продлевать. Жиров стал свободным агентом, и "Балтика" смогла сэкономить, не платя предыдущей команде.

В ранние годы Жиров также успел поиграть за «Волгарь», «Анжи», «Томь», «Краснодар» и «Енисей».

Ранее сборная Испании по футболу стала победителем Лиги наций.