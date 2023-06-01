Александр Овечкин хочет запатентовать фразу: "I'm okay. Russian machine never breaks"

Хоккеист подал заявку в конце мая. Если заявку одобрят, то использовать выражение Овечкина без его согласия будет запрещено.
Кроме того спортсмен сможет получать прибыль от интеллектуальной собственности как владелец исключительных прав.
Фразу: "I'm okay. Russian machine never breaks" хоккеист произнес еще в 2006 году в начале своего второго сезона в НХЛ.
В Овечкина попала шайба после броска защитника "Вашингтона" Шейона Моррисон. Ему пришлось досрочно завершить один из матчей и покинуть площадку. На следующий день Овечкин ответил журналистам на вопрос о своем состоянии: "Я в порядке. Русская машина не ломается".