Как первая языковая гимназия Барнаула отметила 60-летний юбилей

У крыльца гимназии
Начало второй смены — самое шумное время. Одни ребята спешат покинуть школьные стены, а другие только пришли на уроки и еще не торопятся в классы. Малыши в куртках нараспашку весело визжат и играют в догонялки. Старшеклассники стоят поодаль в группках и обсуждают последние школьные новости.
Но вот звенит звонок, и дети отправляются на уроки. У большинства из них сегодня английский язык. Его в гимназии №22 преподают на углубленном уровне уже 60 лет.
В 1963 году будущей гимназии присвоили статус учебного заведения с углубленным изучением ряда предметов на английском языке.
Само учебное заведение открылось примерно в 1920 году. Это была небольшая школа с четырьмя начальными классами на улице Томской (Короленко), 74.
К каждому свой подход
Кабинет английского языка пестреет веселыми картинками. Со стен на детей смотрят Маугли с пантерой Багирой и медведем Балу, а рядом поселились Винни Пух и его друг Пятачок.
Такой дизайн выбрали не просто так – яркие цвета хорошо влияют на детей. Они снимают напряжение, поднимают настроение и мотивируют на учебу. Вот и сейчас пятиклашки сосредоточенно пыхтят над тетрадками, записывая название темы: «Culture Corner». Они изучают культуру зарубежья и сравнивают ее с российскими традициями.
В свою очередь сюжеты мультиков уже начинают отвлекать учеников старших классов. Потому их кабинет выдержан в более спокойных тонах, а на стенах висят образовательные плакаты, каждый из которых рассказывает об одной зарубежной стране: Канаде, Великобритании, Австралии.
Тем самым учителя проявляют разный подход в обучения младших и старших классов. Каждая мелочь помогает вызвать интерес учеников к иностранному языку. Так обучающимся начальных классов необходима минутная разминка в середине урока, прежде чем учиться дальше. А чтобы они лучше запоминали английские слова и выражения, преподаватели учат с ними стихи и поют песни.
Старшим тоже важно проявить свои творческие способности, но уже за пределами класса. Недавно они декламировали на конкурсе стихи английских писателей, в том числе читали сонеты Шекспира на английском языке. Также ученики регулярно рисуют плакаты, приуроченные к памятным датам, например, ко дню рождения писателя-классика. Самые лучшие висят в коридоре гимназии.
«Наша главная задача - мотивировать ребенка. Ведь без желания невозможно усвоить что-то новое, что бы преподаватель ни делал. Как сказал один из великих: «Языку нельзя научить, его можно только выучить», - считает Лариса Бусыгина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Сейчас преподаватели активно применяют современные технологии в образовании детей. В гимназии №22 появились лингафонные кабинеты. Они оснащены звукотехнической и проекционной аппаратурой. С их помощью школьники могут изучать иностранный язык в удобном для себя темпе и в меру своих возможностей.
Дополнительно в школе преподают второй иностранный язык - немецкий. Изначально он шел наравне с английским. Но после утверждения новых Федеральных государственных образовательных стандартов, его стали вести только с седьмого по девятый класс. У большинства преподавателей гимназии есть квалификация учителей английского и немецкого языков.
Один из международных
Но так ли еще нужен английский язык современным детям? Ведь большинство европейских стран сейчас закрыто, да и китайский становится все более популярным.
Однако у директора гимназии №22 на этот счет другое мнение. Андрей Громов уверен: ничто не изменит того факта, что английский язык — это язык международного общения. Он открывает новые возможности, расширяет горизонты и учит по-новому мыслить. «Чтобы стать успешным в своей профессии, будь ты врач, политик или инженер, нужно обладать широким кругозором и знанием языка», - отмечает он.
«Английский вам все равно понадобится, когда будете номер в турецком отеле бронировать, - смеется директор гимназии. – А если серьезно, то язык – это, в первую очередь, инструмент международных отношений. Сейчас наша страна активно сотрудничает со странами Африки и Индией. Это поможет России укрепить свое положение в мире».
Что же касается китайского языка, то Андрей Громов считает, что он еще не скоро заменит английский: «Этот язык слишком сложен в изучении, да и большинство профессиональной литературы написано на английском».
Учителя, дети, а также их родители
Впрочем, детей международные отношения мало заботят. Гораздо интереснее сыграть с друзьями в настольную игру после уроков да пошалить в школьном дендрарии. Ученики висят на ветках рябины, думая, что их никто не видит, и бегают без курток в холодный октябрьский день.
И все-таки ребенок прошлый и нынешний разительно отличаются друг от друга, по мнению директора гимназии. С одной стороны, современные дети более эрудированы, раскованы, не боятся перемен. «Раньше перейти в другой класс или сменить школу было настоящей трагедией. Сейчас ученики понимают, что, несмотря на расстояние, они смогут поддерживать общение со старыми друзьями в социальных сетях. В этом плане им проще», - объясняет Андрей Громов.
А с другой стороны, школьники еще не научились правильно обращаться с полученными из интернета знаниями. В том числе это касается юридической информации, отчего нередко возникают ситуации, когда ученики начинают «качать права».
«Отстаивать свои интересы неплохо, однако дети порой делают это неправильно. Например, школьники могут недостаточно корректно говорить с педагогами, думая, что им это позволено. К сожалению, зачастую это неправильное отношение передается от их родителей», - считает директор гимназии.
Мамы и папы учеников тоже изменились. Они стали более требовательными к педагогам, причем не всегда обоснованно.
«Сегодня мы пытаемся донести до родителей простую истину: школа – это порядок, дисциплина и субординация. Если мы хотим не только обучить, но и воспитать достойных членов общества, мы должны с родителями действовать сообща. Им следует доверять школе и педагогам», - считает Андрей Громов.
Однако не все будни преподавателя омрачены спорами с учениками и их родителями. Напротив, есть много светлых моментов. Например, когда группа малышей радостно бежит обнимать свою классную руководительницу. Победитель олимпиады от всей души говорит спасибо своему учителю. А выпускники присылают письма ко дню рождения школы и желают ей только самого лучшего.
Новые вершины
Новым учителям гимназии, как и в любой другой школе, приходится сталкиваться с необузданной энергией учеников. «Особенно с начальными классами, такими еще неорганизованными и шумными - как молодняк в зоопарке», - смеется директор. К счастью, педагоги с этим справляются: умудряются следить за каждым ребенком в классе и строить по парам по время школьных экскурсий.
За три года в 22-ю гимназию пришли девять новых учителей и тут же принялись покорять профессиональные вершины. Шесть педагогов за последние пять лет стали победителями и призерами городских и краевых конкурсов «Учитель года», «Педдебют», «Самый классный классный». Пять из шести - педагоги в возрасте до 30 лет. «Приятно видеть, что молодое поколение все еще стремится стать хорошими учителями», - отмечает Андрей Громов.
Молодые умы привносят новые решения. Недавно в гимназии преподаватели начали работать над ретро-экспозицией компьютерной, вычислительной и видеотехники. Современным детям интересно рассматривать дискеты, которые стали праотцами флешек, первый пузатый монитор, а еще мышки и клавиатуры.
Судьба быть директором
Андрей Громов сам когда-то был таким молодым учителем. Он пришел в гимназию 30 лет назад, успел поработать в старом здании в переулке Некрасова и контролировал строительство нового здания школы в переулке Ядринцева.
В 22-ю гимназию будущий директор пришел после выпуска из Алтайского государственного университета. Новый преподаватель вел уроки истории, однако хватило его всего на месяц. После этого Андрей Громов ушел преподавать в Алтайский государственный аграрный университет. Там он проработал на кафедре целых десять лет.
Затем наступили суровые 1990-е годы, когда зарплаты педагога перестало хватать на жизнь. Преподаватель стал искать подработку. Даже отучился на специальных курсах и трудился летом проводником. Но в один момент в поиске дополнительно заработка Андрей Громов снова пришел к крыльцу гимназии №22.
«Пришел к руководству, сказал, мол, так и так, хотел бы подработать: преподавать историю или географию. Но вместо этого меня спросили: «Пойдете замом по воспитательной работе?». Я отказался. Мне снова предлагают: «А замом по учебной работе?» Я снова подумал и на этот раз согласился. Так здесь и остался с тех пор», - рассказывает директор.
В директорском кресле Андрей Громов уже 25 лет, в сентябре этого года он отмечал профессиональный юбилей.
Долгий путь
За свою столетнюю историю гимназия сменила немало названий. Она была и школой фабрично-заводской системы, и «семилеткой», затем доросла до средней десятилетней школы. И только в 1963 году она получила статус учебного заведения с углубленным изучением ряда предметов на английском языке. Тогда-то и началась вторая насыщенная жизнь.
Новость о том, что в Барнауле открылась первая языковая школа, быстро облетела город. И многие родители тут же устремились устраивать сюда своих детей, отчего в школе был огромный конкурс.
«У нас преподавали такие предметы, какие в других школах трудно было встретить. Например, литература Англии, страноведение, география материков. И все они велись на английском языке. А в 10 классе школьники изучали основы технического перевода аутентичных текстов, в том числе узкоспециализированных», - рассказывает Андрей Громов.
Не утратила свою популярность гимназия и сейчас. Она входит в топ-10 лучших школ Алтайского края по результатам поступления выпускников в ведущие вузы России. Ежегодно около 10-15 выпускников оканчивают гимназию с золотой медалью.
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