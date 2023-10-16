Звезда Голливуда купила у российского миллиардера особняк в Беверли-Хиллз

Американская актриса Минди Калинг приобрела дом в Беверли-Хиллз у российского миллиардера.

Миллиардер Сергей Саркисов купил особняк несколько лет назад за 16,2 млн, пишет Robb Report. Сам он выставил дом за 17 млн, но в итоге уступил голливудской звезде.

Особняк из шести спален и шести ванных комнат. Общая площадь коттеджа — чуть более 500 квадратных метров. Также на участке рядом с домом находятся теннисный корт и бассейн, указывает bfm.ru.

Актриса известна по сериалу "Офис".

Ранее Forbes рассказал о миллиардерах, "сколотивших" капитал в эпоху Медведева.

Между тем Павла Дурова признали самым обедневшим миллиардером из России с состоянием в 11,5 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что ради запчастей для первого Maybach российский миллиардер купил второй.