Зеленый домишко на исторической улице Барнаула преобразится в трехэтажного красавца

Административное здание на ул. Гоголя, 77, давно нуждается в перестройке. Первый этаж выполнен из кирпича, который уже давно потрескался. Второй построен уже из дерева и выкрашен в яркий зеленый цвет. На данный момент там располагаются компании «Фарт», «Благорост» и «Сибирь-сервис».
Владимир Золотов представил проект нового здания, которое будет кардинально отличаться от старого. Оно будет трехэтажным и выполнено полностью из кирпича в соответствии с историческим материалом первого этажа.
«Участок находится полностью в единой зоне регулируемых застроек», - подчеркнул Владимир Золотов.
1090,0 кв. м – площадь участка;
504,3 кв. м – площадь застройки;
277, 9 кв. м – площадь первого этажа;
405,8 кв. м – площадь второго этажа;
98,9 кв. м – площадь антр. этажа;
782,6 кв. м – общая площадь здания.
Общий стиль здания напоминает классицизм. На это указывают симметричные и пропорциональные линии, высокие окна и минимум декора. Фасад здания выполнен из двух цветов – красный и светло-серый. От белого решили отказаться, чтобы не создавать эффект «побелки».
Владимир Золотов представил два варианта расцветки: выступающие элементы фасада в темном цвете, а западающие – в светлом, и наоборот. «Мастерская Золотова» отдает предпочтение первому варианту, хотя допускает, что второй тоже возможен.
В первых двух вариантах главный вход украшают французские балконы с металлической ковкой на втором и третьем этажах. Сверху – прямоугольный ступенчатый аттик. В третьем варианте ровную прямую крышу заменили на скатную кровлю. Эксперты отметили это как наиболее удачное решение.
«Скатная кровля более характерна для исторической застройки Барнаула и смотрится выигрышней. Она органично впишется в силуэт здания», - отметили на градсовете.
С задней стороны здания на первом этаже находится парковка на четыре машины. Дополнительные места расположены на участке – 13 машинных мест.
Экспертам понравился дизайн будущего здания. Они отметили, что архитектурно-планировочные решения выполнены с учетом градостроительной ситуации, и автор ответил санитарно-противопожарным нормативам.
«Отсылка к исторической зоне, а именно использование красного кирпича, на мой взгляд, совершенно справедливое решение. Автор правильно пытается создать на фасаде силуэт за счет прямоугольного ступенчатого аттика», - отметили эксперты.
Проект одобрили.
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