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Недвижимость

Зеленый домишко на исторической улице Барнаула преобразится в трехэтажного красавца

Неказистое административное здание на исторической улице Барнаула – Гоголя, 77, может кардинально преобразиться. «Мастерская Золотова» предлагает построить новое, трехэтажное здание из красного кирпича в стиле классицизма. Эскиз проекта на градостроительном совете представил архитектор Владимир Золотов.

Административное здание на улице Гоголя, 77
Административное здание на улице Гоголя, 77
Мастерская Золотова

Административное здание на ул. Гоголя, 77, давно нуждается в перестройке. Первый этаж выполнен из кирпича, который уже давно потрескался. Второй построен уже из дерева и выкрашен в яркий зеленый цвет. На данный момент там располагаются компании «Фарт», «Благорост» и «Сибирь-сервис».

Владимир Золотов представил проект нового здания, которое будет кардинально отличаться от старого. Оно будет трехэтажным и выполнено полностью из кирпича в соответствии с историческим материалом первого этажа.

«Участок находится полностью в единой зоне регулируемых застроек», - подчеркнул Владимир Золотов.

1090,0 кв. м – площадь участка;

504,3 кв. м – площадь застройки;

277, 9 кв. м – площадь первого этажа;

405,8 кв. м – площадь второго этажа;

98,9 кв. м – площадь антр. этажа;

782,6 кв. м – общая площадь здания.

Общий стиль здания напоминает классицизм. На это указывают симметричные и пропорциональные линии, высокие окна и минимум декора. Фасад здания выполнен из двух цветов – красный и светло-серый. От белого решили отказаться, чтобы не создавать эффект «побелки».

Владимир Золотов представил два варианта расцветки: выступающие элементы фасада в темном цвете, а западающие – в светлом, и наоборот. «Мастерская Золотова» отдает предпочтение первому варианту, хотя допускает, что второй тоже возможен.

Административное здание на улице Гоголя, 77
Административное здание на улице Гоголя, 77
Мастерская Золотова
Административное здание на улице Гоголя, 77
Административное здание на улице Гоголя, 77
Мастерская Золотова

В первых двух вариантах главный вход украшают французские балконы с металлической ковкой на втором и третьем этажах. Сверху – прямоугольный ступенчатый аттик. В третьем варианте ровную прямую крышу заменили на скатную кровлю. Эксперты отметили это как наиболее удачное решение.

«Скатная кровля более характерна для исторической застройки Барнаула и смотрится выигрышней. Она органично впишется в силуэт здания», - отметили на градсовете.

С задней стороны здания на первом этаже находится парковка на четыре машины. Дополнительные места расположены на участке – 13 машинных мест.

Административное здание на улице Гоголя, 77
Административное здание на улице Гоголя, 77
Мастерская Золотова

Экспертам понравился дизайн будущего здания. Они отметили, что архитектурно-планировочные решения выполнены с учетом градостроительной ситуации, и автор ответил санитарно-противопожарным нормативам.

«Отсылка к исторической зоне, а именно использование красного кирпича, на мой взгляд, совершенно справедливое решение. Автор правильно пытается создать на фасаде силуэт за счет прямоугольного ступенчатого аттика», - отметили эксперты.

Проект одобрили.

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