10 ноября
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Недвижимость

Здание банка построят на месте многоквартирного дома в Барнауле

На градостроительном совете представили проект административного здания на ул. Кулагина, 38. В одноэтажном и почти не привлекающем внимание объекте планируют открыть отделение банка.

Проект административного здания на ул. Кулагина, 38.
Проект административного здания на ул. Кулагина, 38.
«Арт-Проект»

Ранее на участке находился двухэтажный многоквартирный жилой дом, его уже снесли. Новый объект встанет на то же самое место.

Внутри здания запроектированы административного, технического назначения и санузел. Войти в него можно будет через два входа.

Облик банка скромный - облицовка сэндвич-панелями и металлокассетами в теплой цветовой гамме, порталы над входами и панорамное остекление центрального фасада. Плоская крыша – подвалов и чердаков.

Проектировщики, подбирая цветовое решение, ориентировались на окружающую застройку. Так как она будет обновляться эксперты порекомендовали поиграть с внешним видом объекта.

Как отметил заказчик, объект не будет перекрывать проезд к соседним жилым домам.

«Здание утилитарное, большой архитектуры нет, но, может быть, для этого места и не нужно», - сказал член градсовета Сергей Шадрин и предложил одобрить проект.

Проект согласовали при условии, что архитектор предложит несколько вариантов отделки фасадов.

1,5 тыс. кв. м – площадь участка;
585 кв. м – площадь застройки.

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