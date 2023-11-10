За «Леруа Мерлен», прямо на Оби хотят построить необычный торгово-отдыхательный объект

Прямо у обского берега группа компаний «Адалин» планирует построить кластер уличных торговых точек с прогулочными зонами и местами для отдыха. Эксперты градостроительного совета посчитали проект недостаточно удачным – в этом воплощении он во всех смыслах перешел дорогу новому генплану.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".

Круг замыкается

На участке в 5,4 гектаров практически по кругу разместят девять одноэтажных зданий со свободной планировкой. Каждый разделят на помещения, площадью от 100 кв. м, для которых организуют отдельные входы. Они будут сконцентрированы в центр образовавшегося круга.

Предполагается, что в помещения зайдут ритейлы и предприятия общественного питания.

В центре участка размесят парковку на 295 машиномест, а также зона отдыха. Последняя также появится вне круга, вместе с дорожками для прогулок и спуском к воде.

Берег Оби хотят укрепить объемной георешеткой и заполнит ее щебнем.

На территории кластера будет безбарьерная среда.

Россыпь фигур

Немало внимания в презентации посвятили облику зданий. Каждый будет состоять из стального каркаса с жесткими соединениями. Главные фасады будут застекленными, остальные – в основном создадут с помощью композитных материалов или арт-панелей.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект

Формы зданий разнообразные: простые прямоугольники, шестигранники, неправильные фигуры. В некоторых случаях простые фигуры накладываются друг на друга, образуя сложные.

Облики корпусов выглядят занятно – какие-то выполнены в стиле барнхауса, какие-то – играют с геометрическими формами. Большую часть восьмого блока и вовсе накрывает фасад, будто бы подернутый водной рябью, на котором разместили крупные окна разных форм.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект

Высота зданий – от 4 до 7 метров.

Здания будет питать артезианская скважина. На участке создадут систему хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Здесь либо организуют локальные очистные сооружения, либо обустроят герметичный септик.

Объекты хотят строить в несколько этапов.

Перекрыл путь

Эксперты сошлись во мнении, что проект не учитывает новый градостроительный план, где предполагается транспортное направление, которое соединит Новый и Старый мост.

«Основа основ, без этого освоение правого берега немыслимо, - считает архитектор Сергей Боженко. - Нужно дать возможность проезда к незастроенным пока еще луговым землям. А сейчас мы затыкаем выход в правобережную пойму. Иными словами, повторяем ту же ошибку, что и с ул. Звездной».

Кроме того, главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заметил, что участок нарезан неверно: в него входит пространство, которое должно быть прибрежной защитной полосой и принадлежать государству.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект

Представители комитета по строительству отметили, что участок поставили на учет около 10 лет назад и у него есть ограничения на использование, которые учли архитекторы, которые не садили здания вплотную к берегу.

Также Виктор Четошников подчеркнул, что рядом с кластером будет проходить улица общегородского значения, поэтому проектировщикам следует внимательнее отнестись к тому, как они формируют ее облик.

«Идея замкнутого в себе пространства, центр которого – парковка… Не совсем уместно на этой территории, - сказал Четошников. - Все интересные решения сконцентрированы во внутрь, то, что снаружи – «как придется». Нужно сменить приоритеты. Требуется коренная переработка проекта».

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен". Адалин-проект

Что еще посоветовали эксперты

Член градостроительного Совета Евгений Носенко несколько удивился решению укреплять берег георешеткой: «Самый востребованный пляж, а вы тут технические сооружения собираетесь строить». Депутат барнаульской думы Сергей Струченко порекомендовал подумать о набережной; «Комплекс, так понимаю, будет больше развлекательного формата, поэтому перспектива прогулочных катеров есть. Вполне может быть лодочная станция – это бы привлекало туристов». Виктор Четошников призвал убрать парковки из центральной части комплекса: «Учитывайте фактор ориентации человека в пространстве, он должен делать это четко. У вас, чтобы добраться до парковки, нужно проехать «лабиринт». Делаем квест там, где он не нужен». Архитектор Александр Деринг признался, что никто из присутствующих не понял, в чем задумка: «Нет объединяющей идеи – это важная деталь его узнаваемости и ориентира. Кластер должен сложиться как единый ансамбль. Может быть, неудачная подача, но мы так его и не увидели. Нужно еще поработать над планировкой самого участка».

Проект отправили на доработку.