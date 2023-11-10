13 ноября
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Недвижимость

За «Леруа Мерлен», прямо на Оби хотят построить необычный торгово-отдыхательный объект

Прямо у обского берега группа компаний «Адалин» планирует построить кластер уличных торговых точек с прогулочными зонами и местами для отдыха. Эксперты градостроительного совета посчитали проект недостаточно удачным – в этом воплощении он во всех смыслах перешел дорогу новому генплану.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

Круг замыкается

На участке в 5,4 гектаров практически по кругу разместят девять одноэтажных зданий со свободной планировкой. Каждый разделят на помещения, площадью от 100 кв. м, для которых организуют отдельные входы. Они будут сконцентрированы в центр образовавшегося круга.

Предполагается, что в помещения зайдут ритейлы и предприятия общественного питания.

В центре участка размесят парковку на 295 машиномест, а также зона отдыха. Последняя также появится вне круга, вместе с дорожками для прогулок и спуском к воде.

Берег Оби хотят укрепить объемной георешеткой и заполнит ее щебнем.

На территории кластера будет безбарьерная среда.

Россыпь фигур

Немало внимания в презентации посвятили облику зданий. Каждый будет состоять из стального каркаса с жесткими соединениями. Главные фасады будут застекленными, остальные – в основном создадут с помощью композитных материалов или арт-панелей.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за &quot;Леруа Мерлен&quot;.
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

Формы зданий разнообразные: простые прямоугольники, шестигранники, неправильные фигуры. В некоторых случаях простые фигуры накладываются друг на друга, образуя сложные.

Облики корпусов выглядят занятно – какие-то выполнены в стиле барнхауса, какие-то – играют с геометрическими формами. Большую часть восьмого блока и вовсе накрывает фасад, будто бы подернутый водной рябью, на котором разместили крупные окна разных форм.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за &quot;Леруа Мерлен&quot;.
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

Высота зданий – от 4 до 7 метров.

Здания будет питать артезианская скважина. На участке создадут систему хозяйственно-бытовой и ливневой канализации. Здесь либо организуют локальные очистные сооружения, либо обустроят герметичный септик.

Объекты хотят строить в несколько этапов.

Перекрыл путь

Эксперты сошлись во мнении, что проект не учитывает новый градостроительный план, где предполагается транспортное направление, которое соединит Новый и Старый мост.

«Основа основ, без этого освоение правого берега немыслимо, - считает архитектор Сергей Боженко. - Нужно дать возможность проезда к незастроенным пока еще луговым землям. А сейчас мы затыкаем выход в правобережную пойму. Иными словами, повторяем ту же ошибку, что и с ул. Звездной».

Кроме того, главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников заметил, что участок нарезан неверно: в него входит пространство, которое должно быть прибрежной защитной полосой и принадлежать государству.

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за &quot;Леруа Мерлен&quot;.
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

Представители комитета по строительству отметили, что участок поставили на учет около 10 лет назад и у него есть ограничения на использование, которые учли архитекторы, которые не садили здания вплотную к берегу.

Также Виктор Четошников подчеркнул, что рядом с кластером будет проходить улица общегородского значения, поэтому проектировщикам следует внимательнее отнестись к тому, как они формируют ее облик.

«Идея замкнутого в себе пространства, центр которого – парковка… Не совсем уместно на этой территории, - сказал Четошников. - Все интересные решения сконцентрированы во внутрь, то, что снаружи – «как придется». Нужно сменить приоритеты. Требуется коренная переработка проекта».

Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за &quot;Леруа Мерлен&quot;.
Первый проект кластера уличных торговых точек на правом берегу, за "Леруа Мерлен".
Адалин-проект

Что еще посоветовали эксперты

Член градостроительного Совета Евгений Носенко несколько удивился решению укреплять берег георешеткой: «Самый востребованный пляж, а вы тут технические сооружения собираетесь строить».

Депутат барнаульской думы Сергей Струченко порекомендовал подумать о набережной; «Комплекс, так понимаю, будет больше развлекательного формата, поэтому перспектива прогулочных катеров есть. Вполне может быть лодочная станция – это бы привлекало туристов».

Виктор Четошников призвал убрать парковки из центральной части комплекса: «Учитывайте фактор ориентации человека в пространстве, он должен делать это четко. У вас, чтобы добраться до парковки, нужно проехать «лабиринт». Делаем квест там, где он не нужен».

Архитектор Александр Деринг признался, что никто из присутствующих не понял, в чем задумка: «Нет объединяющей идеи – это важная деталь его узнаваемости и ориентира. Кластер должен сложиться как единый ансамбль. Может быть, неудачная подача, но мы так его и не увидели. Нужно еще поработать над планировкой самого участка».

Проект отправили на доработку.

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