4 сентября
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Недвижимость

Яркую трешку с туалетом в стиле Ван Гога продают в Барнауле

Трехкомнатную квартиру с просторными комнатами и ярким санузлом продают за 14,5 млн рублей в Барнауле. Она находится на улице Энтузиастов, 55.

Яркую трешку с туалетом в стиле Ван Гога продают в Барнауле
Яркую трешку с туалетом в стиле Ван Гога продают в Барнауле
Авито

Площадь трешки весьма большая и составляет 109,2 кв. м. Один "жилой квадрат" обойдется в 132,7 тыс. рублей.

Квартира находится на 11 этаже из 17 в ЖК «Новая Высота». Дом монолитный с добавлением керамического кирпича.

В квартире выполнили современный дизайнерский ремонт. В комнатах сочетали белый, черный и желтый цвета в отделке и интерьере. Обои в ванной комнате напоминают картины Ван Гога.

На полу в гостиной выложили паркет, в спальнях - ковролин, в ванной комнате - керамогранит и дорогую итальянскую плитку. Во всех комнатах сделали натяжные потолки с несколькими линиями освещения.

Есть встроенная техника: индукционная плита, измельчитель отходов, встроенные розетки в столешницу, посудомоечная машина, холодильник, микроволновая печь, духовой шкаф.

На территории дома расположены детская площадка с фонтаном, мангальная зона и наземный паркинг. Вокруг дома выложены пешеходные и велодорожки.

В шаговой доступности кафе и рестораны (Йель, El Sol, Высота и тд.), несколько школ и детских садов.

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