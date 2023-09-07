7 сентября
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Недвижимость

Яркая и свежая четырешка ждет своих хозяев в Барнауле за 10,4 млн рублей

Уютную евро - четырешку продают в Барнауле за 10,4 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Пионеров, 1.

Яркая и свежая четырешка ждет своих хозяев в Барнауле за 10,4 млн рублей.
Яркая и свежая четырешка ждет своих хозяев в Барнауле за 10,4 млн рублей.
Авито

Общая площадь квартиры - 100 кв. м. Один "жилой квадрат" тут стоит 104 тыс. рублей.

Преимущества квартиры

  • Очень красивый вид с 12 этажа;
  • Продуманная и узаконенная перепланировка квартиры на 2 стороны, которая сделала квартиру более функциональной;
  • 3 отдельные спальни и кухня-гостиная;
  • Спальня взрослых и детские - разнесены в разные стороны;
  • 2 санузла с водонагревателями и зоной постирочной (семья с детьми это точно оценит);
  • Продуманная в мелочах кухня со встроенной бытовой техникой - удовольствие для каждой хозяйки;
  • Для комфорта в квартире предусмотрены два кондиционера.

Преимущества дома

  • Монолитный дом 2015 года постройки;
  • Всего два подъезда;
  • Закрытая территория со шлагбаумом и охраной;
  • Высота потолков 3 м;
  • На площадке всего три квартиры;
  • Если пассажирский и грузовой лифт.

Также отмечается, что у дома очень удобная транспортная развязка. Рядом парк, школы, торговые центры.

Ранее двухэтажную четырешку продают в центре Барнаула за 16 млн рублей.

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