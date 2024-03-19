Все ради ЖК. Как «гору» на Сахарова начали срезать под корень – фоторепортаж altapress.ru о прошлом и будущем

Два года назад в Барнауле начали демонтировать довоенные водяные баки на площади Сахарова и сравнивать холм с землей. Главная уличная сцена города превратилась в руины. Пик работы успела заснять фотокорреспондент Анна Зайкова.

На снимках видно, как подрядчик сровнял с землей почти половину «горы». Демонтаж запустился в январе 2022 года.

Общественники организовывали сбор подписей за сохранение «милого сердцу уголка Барнаула», но тщетно. Грузовики день за днем вывозили отсюда грунт, гора таяла на глазах.

Что будет на этом месте

Весной 2024 года «Домстрой-Барнаул22» планирует обратиться в городской комитет по строительству за разрешением на ЖК на месте демонтированной горы. Его адрес – пр. Социалистический, 97.

Проект давно одобрил градостроительный совет. Правда, с боем – обсуждение экспертов проходило в границах от «меня совершенно не устраивает» до «вполне может быть».

Предполагаемое здание представляет собой три шестнадцатиэтажные башни, соединенные трехэтажными «перемычками».

Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ" Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ" Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ" Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ" Как будет выглядеть площадь Сахарова со всеми новыми объектами. "СПИЧ"

На первом этаже ЖК с тремя башнями разместят общественное пространство площадью 5,7 тыс. кв. м. Тут появятся фитнес-зал с бассейном, поликлиника, ресторан, детское образовательное учреждение, кафе и магазины.

Выше будут одно- двух и трехкомнатные квартиры. Построят в комплексе и две урбан-виллы с отдельными входами и пентхаусы с четырехметровыми потолками.

Как здание будет вписываться в площадь вместе с высоткой на Молодежной, новым корпусом АлтГУ и отреставрированным ЦУМом, показало архетектурное бюро «СПИЧ».

За и против

Некоторым экспертам не понравилась эстетика объекта.

«Фасады слишком утилитарные для административного, делового и культурного центра столицы Алтайского края, - сказал член градостроительного совета Сергей Боженко.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический, 97. Архитектурное бюро "СПИЧ".

Главный архитектор края Виктор Четошников в процессе обсуждения сначала осторожно заметил: «Типология офисника, матерого делового центра. Жилье, в моем субъективном понимании, - немного другое».

В конце разговора он высказался более категорично: «Архитектурная стилистика меня совершенно не устраивает. Да, это модно. Но отсутствует архитектура формы. Фасады выхолощенные утилитарные до последней степени и не соответствуют представлению об архитектуре жилища. Все, что угодно, но не ЖК».

К тому же эксперты посчитали, что одна из башен, которая открывается в створе Обского бульвара, должна стать акцентной, а значит более высокой.

Визуализация проекта жилого комплекса на пр. Социалистический, 97. Архитектурное бюро "СПИЧ".

Другим объект «зашел»:

Депутат АКЗС Ксения Белоусова: «Он иначе вписывается и может стать особым акцентом с совершенно другой архитектурой и может приблизить нас к домостроению, как в Центральной России, где снаружи трудно идентифицировать — офис это или жилое здание. Это новое веяние, которое останется не на одно поколение».

Архитектор Александр Деринг заметил, что стилистическое решение перекликается с другими городскими зданиями. Например, красно-кирпичные башни — с комплексом из трех высоток перед кинотеатром «Мир».

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