Выше — ниже. У Ленточного бора в Барнауле появится разноэтажный ЖК с «лесным» дизайном и детсадом

Панельные дома, высотой от 16 до 24 этажей, возведет специализированный застройщик "Шотландия". На их внешний вид (один из экспертов назвал комплекс «Лапландией-2») повлияло окружение. Архитекторы вдохновились Ленточным бором, с которым и соседствует район.
В проекте выбрали природные и нейтральные оттенки. На фасадах переплетутся коричневая клинкерная плитка под кирпич, белые и черные композитные, а также деревянные панели. Архитектор Алексей Квасов отметил, что команда постаралась индивидуализировать каждый объект, создать его по своему свое лицо.
«Чередование крупных и низких объемов — здесь сложная ритмика, которую мы усилили детализацией фасадов», - сказал он.
В каждом из домов предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры.
Похожие, но разные
На общем проекте планировки и микрорайона новые объекты на ул. 6-й Нагорной обозначены так: №19, №20, №21. Расскажем немного о каждом из них.
|
Дом
|
Количество квартир
|
Расчетное число жителей
|
Этажи
|
№19
|
334
|
702
|
24
|
№20
|
190
|
470
|
16
|
№21
|
657
|
1442
|
16-24
Дом №19 вырастет на 24 этажа. У него трехчастная композиция — первые четыре этажа получат детальную кирпичную отделку. Выше - «черный пояс» и ритмическая белая сетка из плитки с деревянными ламелями.
Соседний двухсекционный дом №20 — ниже, в нем 16 этажей. Он контрастирует с предыдущим объектом, фасадные решения более «серьезные». Здесь всего три материала: первые этажи облицуют серой бетонной плиткой, далее коричневый кирпич с поясами, которые разбивают здание на три уровня. Есть и деревянные элементы в отделке.
Дом №21, как говорит Квасов, завязали в общую игру. Объект состоит из двух корпусов 16 и 24 этажей и пристройки (детский сад на 110 мест). Блок-секции контрастируют между собой. Помимо всех материалов в перечисленных зданиях, здесь встречаются треугольные объемные панели.
Архитектурная подсветка будет выделять светлые участки фасадов зданий.
У домов будут безопасные дворы без машин с площадками для отдыха взрослых, игр и спорта. Благоустройство выполнят, используя природный материалы и микрорельеф территории.
В пределах 500 метров предусмотрели место для выгула собак. Рядом построят школу на 1,1 тыс. мест и гараж-стоянку до 300 мест.
Магазинов не хватает
Алексей Квасов заметил, что в новой застройке вокруг нет объектов общественного назначения. Он попросил разработчиков будущего гаражного комплекса внедрить на первых этажах места для магазинов и аптек.
«Будет логично, чтобы на углу микрорайона, который встречает всех жителей, появилось общественное ядро, а не только коммунальное здание», - сказал архитектор.
Интересно, что рядом с домом №19 находится малоэтажный жилой дом.
«Сначала была информация, что объект заброшен, но это не так. Статус непонятный. Проект планировки обходит дом, для него выделили отдельный проезд, - сказал Алексей Квасов. - Очевидно, что здесь есть недоработка на ранних стадиях, и нужно было расселять людей, но сегодня имеем то, что имеем».
Архитектор Сергей Боженко отметил, что в транспортной схеме микрорайона есть недостатки — здесь не хватает улицы.
Зампредседателя совета Антон Воробьев ответил, что территория граничит с медицинским кластером и нужно еще уточнить — можно ли совместить объекты транспортной инфраструктуры. «Направление развития есть, но это последующая стадия проектирования», - добавил он.
Проект домов одобрили.