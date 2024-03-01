Виллу с водопадом и тропическим садом продают в Турции за 31 млн рублей.

Общая площадь дома 447 кв.м. Один «жилой квадрат» тут стоит 69 тыс. рублей.
«Полная приватность позволит вам в максимально насладиться отдыхом в одном из лучших мест на планете», — пишет продавец.
Отмечается, что вилла идеально подходит для личного проживания, отдыха и для сдачи в аренду.
Вид из дома выход на сад, тропический лес и на море. На территории есть автоматическая система полива газона, а также деревья.
Внутри Виллы:
- Эксклюзивный ремонт выполненный из премиальных материалов
- Водяные теплые полы
- Котел на природном газе
- Полноценная система умного дома
- Электрические жалюзи во всех комнатах
- Мебель: встроенный кухонный гарнитур, встроенные шкафы в прихожей зоне, гардеробная комната, шкафы в ванных комнатах
- Внутренний камин
На территории виллы приватный бассейн и водопад, огромная терраса, собственный тропический сад, а также панорамное остекление.
Ранее сообщалось, что в Дубае продают плавучий дом посреди моря за 136 млн рублей.
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