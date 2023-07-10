Великан и малыши. Четыре здания, которые повлияют на облик Барнаула

Градостроительный совет рассмотрел эскизы многоквартирного дома, двух магазинов и яркой автомойки. Эксперты обсудили, сделают ли эти проекты город удобнее и красивее. Altapress.ru собрал мысли в один материал.

Мощный дом

В окружении «хрущевок» и «брежневок» на ул. Сухэ-Батора, 39 специалисты «АрхИ Групп» запроектировали внушительный многоквартирник для «Алгоритм-дом».

Объект — шестнадцатиэтажный двухсекционный дом с объектами общественного назначения на первом этаже, а также подземной парковкой и кладовыми.

Как отметила Татьяна Хармачева, представляющая проект, новый дом внесет архитектурное разнообразие в квартал.

Фасад, чтобы сильно не контрастировал с окружающей застройкой, выполнят в белых и бежевых тонах. Для оформления первых двух этажей используют бетонную плитку под кирпич в темно-графитном цвете.

Во дворе организуют площадки для детей, спорта и отдыха во дворе, посадят деревья и кустарники.

Эксперты посчитали недостаточно полным выступление докладчика. В презентации не объяснили, как по ул. Сухэ-Батора будут двигаться пешеходы, не предоставили справки о мощности соседних детских садов и школ и тому подобное.

Эскиз шестнадцатиэтажного дома на ул. Сухэ-Батора, 39. АрхИ Групп

Главный архитектор края Виктор Четошников заострил внимание на вопросе плотности населения микрорайона.

«Поскольку объект будет находиться под пристальным вниманием жителей ближайших домов, основание объемов строительства должно быть железобетонным. Плотность населения скрупулезно посчитана, а на каждый вопрос должен быть ответ», - посоветовал он.

Архитектор Сергей Шадрин высказался об архитектуре: «Видна работа мастера над фасадом и планировкой дома. Но он стоит в городе, вокруг есть здания и перекресток — на это надо обратить внимание. Две секции рядовых просто стоят. Нужны акцентики на углах зданий, перепады и т.д.».

Эскиз отправили на доработку.

5,1 тыс. кв. м — площадь участка;

1,4 тыс. кв. м — площадь застройки;

225 — количество квартир. Расчетное количество жителей — 443.

Магазин с парковкой на первом этаже

Мы насчитали третье заседание, где появился обновленный эскиз здания на ул. Германа Титова, 31. На этот раз объект изменился на бумаге практически до неузнаваемости.

Первый эскиз здания на ул. Титова, 31. Мастерская "Алтай" Проект ул. Титова, 31. Проектная мастерская "Алтай"

Из трехэтажной коробки под магазин, служебный гараж, помещения для ремонта автомобилей, бытового обслуживания, общественного питания, автомойку он превратился в торговый дом с выразительной башенкой на углу.

В ней находится лестничная клетка и главный вход, как предлагали эксперты градсовета на предыдущем заседании. Ранее здание казалось настолько невыразительным, что на него визуально давил ДК «Моторостроителей», находящийся через дорогу.

Эскиз здания на ул. Германа Титова, 31. Мастерская Золотова Эскиз здания на ул. Германа Титова, 31. Мастерская Золотова Эскиз здания на ул. Германа Титова, 31. Мастерская Золотова

Архитектор Сергей Шадрин немного покритиковал вид башни: «Она к месту, но «шапочка» с белой полосочкой сверху немного принизила здание».

Сам стиль фасада стараниями «Мастерской Золотова» стал перекликаться с окружающей застройкой. В проекте используют светло-серую штукатурку – как у ДК «Моторостроителей».

Кроме того, проектировщики изменили генплан участка, проработали вопросы пожаротушения и парковок, восстановили пешеходные связи и изменили облик объекта.

Добавим, что на первом этаже появится вестибюль, парковка (на участке для нее не остается места) и небольшой торговый зал площадью 112 кв. м. Второй этаж остается торговым. Третий — антресольный – займут административные помещения.

Эскиз здания на ул. Германа Титова, 31. Мастерская Золотова

Известно, что здание предназначается для специализированного магазина непродовольственных товаров эпизодического спроса. Здесь могут продавать, например, садовый или спортивный инвентарь.

Участок находится в черте садоводства «Поток». Сейчас большую часть квартала занимают дачи, одну треть – коммерческие объекты. Возможный план развития этих территорий архитекторы не показали.

Эскиз одобрили.

676 кв. м — площадь участка;

8 парковочных мест.

Магазин вместо коттеджа

На месте недостроенного коттеджа на ул. Хлеборобной, 57 построят магазин «Мария-Ра».

Эскиз магазина "Мария-Ра" на ул. Хлеборобная, 57. "Цоколь" Эскиз магазина "Мария-Ра" на ул. Хлеборобная, 57. "Цоколь" Эскиз магазина "Мария-Ра" на ул. Хлеборобная, 57. "Цоколь"

Здание будет почти квадратным, одноэтажным из металлокаркаса, закрытого сэндвич-панелями. Главный вход появится на углу. Вокруг территории стоят коттеджи.

Проектировщики учли замечания экспертов, которые уже отправляли эскиз на доработку. В проекте парковочные места убрали подальше от тротуаров, сделали въезды на участок на положенном расстоянии от перекрестка, избавились от окон на противопожарной стене.

Проект приняли, порекомендовав сделать вход в магазин инклюзивным и установить систему кондиционирования на крыше.

1 тыс. кв. м – площадь участка;

430 кв. м – площадь магазина.

Портальная автомойка

На ул. Солнечная поляна, 24а построят автомастерскую с портальной мойкой. Эскиз разработала компания «АрхиЛайн» уже оценили эксперты градостроительного совета.

Эскиз проекта автомастерской с портальной мойкой на ул. Солнечная поляна, 24а. АрхиЛайн Эскиз проекта автомастерской с портальной мойкой на ул. Солнечная поляна, 24а. АрхиЛайн Эскиз проекта автомастерской с портальной мойкой на ул. Солнечная поляна, 24а. АрхиЛайн

Здание построят на месте небольшого склада, от которого останется лишь часть фундамента. Новый объект будет одноэтажным, с антресольным уровнем для персонала.

Автоматическая мойка включит в себя пять порталов. Оборудование будет само мыть стоящий автомобиль.

Проектируемое здание металлокаркасное, закрытое сэндвич-панелями. Белые (на визуализации серые) — используют повторно, сняв их с существующей постройки. Яркие прямоугольные элементы отсылают к облику соседнего бело-синего здания.

Эксперты не одобрили зеленый цвет в эскизе. Как отметил автор, это корпоративный оттенок. Сам архитектор предлагал заказчику использовать синий цвет, как у соседнего здания, но тот был непреклонен.

Эскиз проекта автомастерской с портальной мойкой на ул. Солнечная поляна, 24а. АрхиЛайн

Проект одобрили, порекомендовав пересмотреть цветовое решение.