"Вакцинный принц" заинтересовался самым дорогим дворцом в Лондоне и приобрел его. При чем тут Шерлок Холмс?

В Лондоне продан самый дорогой особняк. Его купили за почти 138 млн фунтов стерлингов (15,8 млрд рублей).

Покупатель — индийский миллиардер Адар Пунавалла, указывает Газета.Ru.

Купленная недвижимость — Aberconway House — находится недалеко от Гайд-парка.

Почему принц

Пунавалла в 2011 году возглавил крупнейший в мире производитель вакцин — Институт сыворотки крови Индии. Сотни миллионов доз вакцины Oxford-AstraZeneca были изготовлены именно там.

Дом сыщика

Ранее сообщалось, что дочь Назарбаева оказалась владельцем дома самого известного британского сыщика Шерлока Холмса.

В 2015 году здание на Бейкер-стрит принадлежало Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву — дочери Нурсултана Назарбаева и его внуку.

При этом семья Назарбаевых владеет не только «адресом Шерлока Холмса» (221B), но и вообще всеми строениями на Бейкер-стрит в промежутке между домами 215 и 237.

В 2013 году Forbes Kazakhstan оценил состояние дочери Назарбаева в $600 млн. Ее сын, бизнесмен, последней лондонской резиденцией которого оказался дом в «квартале миллиардеров» в Хэмпстеде, был назначен главой крупного казахстанского производителя сахара в возрасте 19 лет и занимал должность главы одного из крупнейших банков Казахстана. В 2012 году его состояние оценивалось в $200 млн.