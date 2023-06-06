В пригороде Барнаула выставили на торги участок для коттеджной застройки нового типа

Госкорпорация «Дом.рф» выставила на аукцион участок площадью 57,5 га в пригороде Барнаула – во Власихе. Площадка предназначена для комплексного развития – строительства индивидуальных жилых домов, коммунальных сетей, дорог, соцобъектов и благоустройства по новым стандартам градостроительства. Участок выставлен на торги повторно – пока идея комплексного развития не нашла своих инвесторов.

Первый комплексный

Незастроенный участок, расположенный на ул. Мамонтово во Власихе, находится в федеральной собственности. Его площадь - 57,5 гектара, с юга и востока территорию окружают жилые дома. Сейчас это лишь поля напротив поселка Лесного, сообщала о нем пресс-служба госкорпорации «Дом.рф».

Но через девять лет здесь должен появиться микрорайон, застроенный по новым стандартам формирования городской среды - с дорогами, зелеными общественными зонами, детсадами, школой, спортплощадками и магазинами.

Кроме коттеджей, проекты которых в аукционной документации не оговариваются, инвестору предлагается использовать не менее пяти типовых проектов - с применением деревянных конструкций.

Незастроенный участок на ул. Мамонтово, выставленный на аукцион. tori.gov.ru

Такие дома дешевле и быстро возводятся – согласно сведениям авторов проектов, от семи дней до пяти месяцев.

Что касается аукциона, то на торги выставлено право на заключение договора о комплексном развитии незастроенной территории. И это - первый в Барнауле участок, который госкорпорация выставила на торги в рамках этой концепции градостроительства.

Общая площадь жилья на участке - от 55,8 до 62 тыс. кв. метров.

Начальная цена лота – 13,36 млн рублей.

С победителем аукциона заключается договор аренды участка и договор комплексного развития территории на девять лет.

Арендная плата - 23 рубля 19 копеек за 1 кв. метр площади участка в год в течение всего срока аренды.

Неинтересный лот

Между тем, лот этот выставлен на аукцион повторно. Первые торги прошли в феврале. Но заявок на них никто так и не подал, указано в извещении об аукционе.

В других регионах аналогичные проекты комплексного развития незастроенной территории, в общем, продвигаются.

«В работе 248 участков с градостроительным потенциалом почти в 50 млн кв. метров», - сообщил представитель Минстроя России в начале апреля в ходе «Российской строительной недели».

Госкорпорация Дом.рф на этот же момент согласовала 56 проектов и заключила 18 договоров комплексного развития территории, проинформировала госкорпорация.

Строительство в Барнауле. altapress.ru

Финансовая модель

Комплексное развитие территорий (застроенных и не застроенных) в Минстрое России называют одним из ключевых направлений градостроительства в регионах.

Суть концепции - действия по единому, общему плану территории, исходя из требований к качеству жизни.

В Дом.рф совместно с этим ведомством и КБ «Стрелка» разработали стандарт этого развития. Этот стандарт предлагается использовать и победителю аукциона на участок во Власихе.

В нем заявлены новые подходы к формированию городской застройки (жилой и многофункциональной).

Вариант сочетания мало- и многоэтажной застройки в новом Стандарте комплексного развития. Дом.рф

Из Стандарта комплексного развития территории:

«Чтобы любой житель мог пользоваться широким спектром объектов общественно-деловой инфраструктуры рядом с домом, а также разнообразными открытыми простран-ствами, в том числе озелененными территориями. Формирование такой среды основано на чередовании двух видов городских территорий, которые представлены в составе каждой из целевых моделей: центров городской жизни; тихих жилых зон».

Деньги. Финансы. pexels.com

Концепция вполне привлекательная. Но, судя по отзывам участников рынка в ходе той же строительной недели, самое здесь проблемное – формирование интересной для инвестора финансовой модели.

Дорогостоящая инфраструктура

Согласно аукционной документации, в ходе строительства инвестор должен будет обеспечить участок коммунальными сетями, дорогами и социальной инфраструктурой (в Барнауле речь идет о трех детсадах и школе).

И, собственно, инвесторам не понятно, за чей счет "банкет" и как здесь будет участвовать государство.

Ранее в «Дом.рф» поясняли: «победителям аукциона сразу предлагается проектное финансирование Банка ДОМ.РФ и механизм инфраструктурных облигаций».

Аукцион. Из открытых источников Интернет.

Однако эксперты утверждали, что в Алтайском крае нет возможности использовать все финансовые инструменты, предлагаемые госкорпорацией строителям – для этого нужно создать в регионе дочернюю структуру Дом.рф.

Согласовать каждый шаг

Но, возможно, инвесторов отпугивает и необходимость большого числа согласований. Так, госкорпорация обязала инвестора подготовить документацию по планировке территории и согласовать ее с «Дом.рф».

Согласовывать придется и градостроительную концепцию застройки, проектные и архитектурные решения объектов капстроительства, в том числе колористические решения и применяемые в строительстве материалы.

Примеры проектов домов с использованием деревянных конструкций из каталога Минстроя. Минстрой РФ.

После утверждения документации по планировки территории арендатору придется провести кадастровые работы, а затем представить «Дом.рф» график с этапами и сроками строительства и ввода в эксплуатацию объектов.

Заявки на аукцион принимают до 24 июля, торги начнутся 28 июля. Посмотрим, заинтересуют ли новации инвесторов.

В госкорпорации Дом.рф утверждали, что намерены выставить на аукцион еще пять незастроенных площадок для комплексного развития.